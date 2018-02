L'Uni s'exhibeix contra l'Araski a Fontajau

El miler i mig d'espectadors que han anat aquesta tarda a Fontajau han vist com el desgast de l'eliminatòria de l'Eurocup, en que dimecres van classificar-se pels quarts de final tornant a superar el Virtus Eirene a Fontajau, no sembla afectar a les jugadores de l'Spar Citylift Girona que han passat per sobre de l'Araski a Vitòria en una altra exhibició de bàsquet alegre que els hi ha servit per tornar a deixar que passen per un moment dolç de joc.

Amb Colhado i Evans dominant de manera aclaparadora el joc interior, el partit estava decidit al descans (46-23) i la segona part no ha permès a l'Araski davant el bon de Conde, Traoré, Colhado i companyia. Al final 87-50 amb 21 punts d'Astou Traore i 14 amb 8 rebots de Nádia Colhado.

Ara, l'Uni tindrà una setmana de vacances, la setmana vinent no hi ha lliga ni Eurocup, amb les úniques excepcions de Conde i Evans que tenen compromisos amb les seleccions d'Espanya i Eslovènia.