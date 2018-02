Yeto i Damià busquen la primera victòria a Vilatenim

El Figueres rep aquest migdia el Cerdanyola després d'aconseguir una valuosa victòria la setmana passada al camp del Vilassar (0-2). El tàndem format per Yeto i Damià encara no ha aconseguit cap triomf en el Municipal de Vilatenim després de dos partits que han dirigit l'equip figuerenc. Els empordanesos són catorzens a la classificació amb 29 punts i al davant tindran un Cerdanyola que ha perdut els dos últims partits i que està tres punts per sota els locals en la setzena posició.