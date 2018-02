El Banyoles s'imposa al camp del cuer i surt de la zona de descens

El Banyoles va guanyar a domicili imposant-se amb claredat a la Unió Esportiva Castellar (0-3). Va ser un duel marcat per la intensa pluja caiguda en el transcurs del partit. A la primera meitat es va veure un domini altern, on el conjunt d'Adam Fontes va tenir màxima efectivitat, va generar tres ocasions de perill i les tres, les van endreçar al fons de la xarxa per situar-se 0-3 poc abans de finalitzar els primers quaranta-cinc minuts de matx. A la represa, els banyolins van començar a dominar sense generar gaire perill a la porteria de Serrano.

A destacar Jam Baldeh, que es va estrenar amb la samarreta del Banyoles com a golejador realitzant dues dianes. Amb aquest resultat, els del Pla de l'Estany surten de la zona del descens.



La Jonquera va donar una alegria als aficionats que es van atrevir a anar a les Forques en una tarda de diumenge de pluja i fred, els quals van poder celebrar una victòria i trencar una ratxa negativa de quatre partits sense fer-ho.

El triomf local es va fonamentar en una primera part excel·lent. La Jonquera va sortir molt endollat. Torres va avisar al minut 13 i Fran Pérez al 17 va netejar les teranyines de la porteria de Pol per certificar el domini que s'havia vist fins al moment. Les ocasions es van anar succeint durant els primers 45 minuts. Gabernet va fer el segon en una jugada d'oportunista a la sortida d'un córner; Guillem Cornellà va estar a punt de fer un gol olímpic, però la pilota va picar al pal; i finalment Cristian, amb un potent xut ajustat a la fusta, va marcar el tercer per arrodonir un primer temps perfecte.

A la represa els locals es van dedicar a controlar el partit, amb moments de domini que van despertar els aplaudiments de la grada. A les acaballes, Castro va fer el gol de l'honor pel Mollet.

La propera jornada, després del descans de carnaval, la Jonquera visitarà el difícil camp del Sant Joan Montcada.