El Bordils trenca la bona ratxa de victòries a la pista del potent Sinfín

Derrota del Bordils a Cantàbria en un partit en què els gironins no van estar fins en atac. dIARIO MONTAÑES

Després de dos partits seguits guanyant el Bordils va tornar a perdre ahir al migdia a la pista del Sinfín, quart classificat, per 22-19. Tot i així, els verd-i-blancs continuaran una setmana més fora de la zona de descens a un punt després de la derrota del Palma del Río davant l'Alcobendas (20-29).

Els de Sergi Catarain no es van posar en cap moment per davant al marcador, i durant els primers trenta minuts només van poder anotar 6 gols. El Sinfín és un dels clars aspirants a l'ascens.

Els visitants no van estar fins en atac en la primera part, amb falta de ritme i desequilibri, i això es va combinar amb una defensa rival forta i dura. Així es va arribar al descans amb una diferència de 5 gols a favor dels locals (11-6).

A la represa els de Catarain van voler jugar més al contraatac, però el Sinfín va anar al ritme del partit i el va poder controlar. Quan semblava que els visitants retallaven distàncies (12-9), els cantàbrics tornaven a agafar distàncies (15-9). I així també va passar amb del 15-12 al 18-13.

En això també s'hi ha d'afegir que els verd-i-blancs no van tenir el dia en atac i van estar una mica espessos. Els gironins van tenir algunes ocasions per acostar-se a dos gols, però es van precipitar i no van poder llençar a porteria.

Tot i retallar distàncies, el resultat final va ser de 22-19, una «victòria assumible davant un rival candidat a l'ascens», va declarar Sergi Catarain, tot i que «els resultats no ens han acompanyat».

El pròxim partit del Bordils serà el pròxim dissabte davant del Cisne, sisè classificat. Els gironins volen allargar la ratxa de quatre victòries com a local i en això ho té molt clar Catarain, que diu que «estem en confiança per seguir fent-nos forts a casa» després de portar una gran millora.

L'entrenador gironí també va destacar que en les dues primeres jornades de la primera volta anaven cuers sense cap victòria, i després de dues jornades de la segona volta són fora del descens.