Empat en un derbi d'alt voltatge

El FC Barcelona va patir a Cornellà-el Prat per sumar un punt davant de l'Espanyol (1-1), en una jornada marcada per la pluja, les rotacions visitants de cara al partit de Copa del Rei contra el València del proper dijous, i la polèmica sorgida setmanes enrere després de les declaracions d'un Gerard Piqué, protagonista també sobre la gespa. El central va tornar a ser el centre d'atenció d'un duel en què el seu gol va igualar l'inicial de Gerard Moreno per al conjunt blanc-i-blau, cosa que va omplir de tensió el final d'un enfrontament travat per la rivalitat i les condicions de la gespa. La celebració del defensa blaugrana manant callar la graderia va encendre els ànims de l'afició i els jugadors rivals.

Tot i la importància del duel, Ernesto Valverde no va dubtar a reservar peces clau en l'esquema blaugrana amb la vista posada en la tornada de la Copa del Rei del proper dijous a Mestalla. Va deixar a la banqueta els laterals Jordi Alba i Sergi Roberto, Ivan Rakitic i, fins i tot, un Leo Messi que va cedir el seu lloc a l'onze titular a Paco Alcácer, que acompanyava Luis Suárez i Coutinho.

Precisament el brasiler, que es va tornar a creuar amb l'equip amb què va debutar com a culer i amb el qual va conèixer la Lliga en la seva etapa com a perico en el curs 2011/2012, va disputar tot el partit i va tenir una de les ocasions més clares del partit per marcar. L'ex jugador del Liverpool, amb llibertat per moure pel front d'atac, va ser un dels més actius d'un inici igualat i va tenir l'ocasió més perillosa amb un xut que es va estavellar al travesser de la porteria local. Sota la intensa pluja present a Cornellà-el Prat, blanc-i-blaus i blaugranes van disputar una primera meitat desequilibrada en el domini de la possessió però igualada en les ocasions. Si Coutinho va tenir la més perillosa dels visitants, el seu compatriota, Leo Baptistão, va amenaçar el porter Marc-André Ter Stegen amb un xut potent i un cop de cap que va marxar alt.

L'ordenada defensa dels de Quique Sánchez Flores es va veure ajudada per un terreny de joc entollat, que va dificultar encara més els intents de circulació de pilota barcelonistes. La zona del centre del camp va ser la més castigada per la constant precipitació d'aigua i a mesura que passaven els minuts la pilota cada vegada rodava menys i es començava a quedar encallada, cosa que dificutava especialment el joc combinatiu dels d'Ernesto Valverde.

El tècnic del Barça va tractar de desencallar el partit amb l'entrada de Messi i Sergi Roberto, substituint Alcácer i Semedo a l'hora de partit, tot i que l'entrada que va canviar el rumb del partit va ser la internada de Sergio García per Jurado en els locals. El veterà jugador va ocupar el carril dret per assistir en els seus primers minuts Gerard Moreno. El davanter va rematar de cap una bona centrada del seu company per batre Ter Stegen amb el seu novè gol de la temporada. L'eufòria es va desfermar a Cornellà-El Prat, amb un Espanyol molt seriós que, com va fer a la Copa del Rei, va aconseguir posar-se per davant al marcador davant el campió de Lliga.

Semblava que al Barça li costaria molt arribar a porteria contrària, tot i que amb Messi dins el camp tot era possible. En un terreny impracticable, Gerard Piqué va aparèixer per alimentar el morbo que va precedir el derbi i silenciar al RCDE Stadium. El central va aprofitar un córner per rematar de cap a gol, a nou minuts per al final, i posar de nou l'empat a l'electrònic. En la celebració, el central català va manar callar a l'afició de l'Espanyol, que l'estava xiulant durant tot el partit.

El gest en la celebració va indignar l'afició i algun dels jugadors rivals, fins i tot generant una batussa minuts després d'una entrada de Gerard Moreno a Piqué. Sergio García i Víctor Sánchez, amb dues entrades duríssimes a Umtiti i Leo Messi, també van contribuir a posar escalfor a un partit disputat en una tarda freda i plujosa però plena d'alicients. Entre discussions, el debut de Carles Sánchez com a espanyolista i intents blaugrana per emportar-se el partit, els minuts finals van anar passant sense que arribessin les ocasions.

L'empat permet al Barça estar 22 partits de Lliga consecutius, és a dir des de l'inici de competició, sense perdre ni un partit. Aquesta és la millor ratxa de la història de l'entitat, que aquest any segueix llançat cap al títol.