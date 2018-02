Gerard Piqué: «L'Espanyol està cada vegada més desarrelat de Barcelona»

El central del FC Barcelona Gerard Piqué va defensar el seu gest de fer callar l'afició de l'Espanyol quan a la recta final del partit va marcar el gol de l'empat definitiu. Un cop acabat el partit, Piqué va sortir a la zona mitxa per insistir que «l'Espanyol cada vegada està més desarrelat de Barcelona».

D'aquesta manera, el central va voler mantenir viva la polèmica que va iniciar ell mateix, fa quinze dies, en el partit d'anada dels quarts de final de la Copa del Rei. I la va inflamar encara més.

Ahir Piqué va anar més enllà i es va reafirmar amb les seves paraules. «Dir que són de Cornellà és molt obvi, ho vaig dir l'altre dia. Cada vegada estan més desarrelats de Barcelona, tenen un propietari xinès i tots els seus consellers són xinesos. Es queixen que digui això i no investiguen els insults a la meva família», va indicar a la zona mixta del RCDE Stadium.

Piqué va celebrar el seu gol amb el dit a la boca en senyal de silenci. «Fer callar era el mínim que podia fer. Una part de l'afició es dirigeix a mi i a la meva família, des de fa ja un temps. Conec molts pericos que són bona gent, però si els de dalt no denuncien aquests càntics, queden tots igual. Tot té un límit. Això és un derbi i això és així», va sentenciar el jugador del FC Barcelona.

El derbi arribava marcat ja per l'intercanvi d'encàrrecs des del recent encreuament de Copa del Rei, quan Piqué va denominar «Espanyol de Cornellà». Ahir Piqué va seguir alimentant aquesta polèmica. «No cal que es gastin els diners dient que són de la Xina, Itàlia, Espanya i Tabàrnia, són el que són i funcionen així. Tot el que em diu l'afició també dol, i jo només amb el sarcasme, els la vaig intentar tornar i sembla que ha funcionat».

Precisament sobre aquests gestos que va fer ahir Piqué per celebrar el seu gol que va suposar l'empat definitiu en la visita del Barça a Cornellà-El Prat, el tècnic del FC Barcelona, Ernesto Valverde, es va limitar a dir que «és una cosa habitual» en un derbi l'intercanvi de gestos entre els equips. En canvi, el tècnic del l'Espanyol, Quique Sánchez Flores, va afirmar que «un jugador no pot silenciar tota una afició i menys la nostra. L'Espanyol està molt per sobre de tot això».

A l'inici del partit, Piqué va ser durament xiulat. Quan va marcar el gol, l'afició de l'Espanyol el va insultar durament a ell i a la seva família. Ja a l'autocar, el central blaugrana va fer un tuit, en el qual apareix una imatge d'ell celebrant el seu gol amb el seu gest habitual dedicat a la seva parella, la cantant Shakira. El tuit el va fer sense text, únicament hi apareixia una pilota de futbol.