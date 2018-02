El Quart Germans Cruz es proclama campió de la Lliga Catalana EBA

El Quart Germans Cruz, que ahir exercia d'amfitrió, es va proclamar campió de la 36a edició de la Lliga Catalana EBA després de superar el Mollet a la final. En un pavelló ple de gom a gom, els de Carles Ribot no van fallar i van regalar el títol a la seva afició. No va ser fins a l'últim quart que els gironins van poder segellar la victòria.

Durant el primer període, la igualtat entre ambdós equips va ser màxima. Bona mostra d'això, el 12-11 a la conclusió dels primers deu minuts. La defensa s'imposava a l'atac. En el segon parcial, el Mollet va obrir el primer forat per arribar al descans guanyant de cinc punts (35-40), tot i que la màxima a favor dels visitants va arribrar a ser de set. Una renda massa curta per a una final, tal i com es va poder comprovar uns minuts més tard. I és que, a la represa, els de Carles Ribot van aconseguir donar la volta a l'electrònic amb un parcial de 27 a 19, per arribar a la fi del tercer quart amb un 62-59. A l'últim temps, les rendes van anar augmentant per acabar guanyant de nou (81-72). Els màxims anotadors del conjunt gironí van ser Edu Camós, autor de 18 punts i 6 rebots, i Pau Vila, que va acabar amb 16. Abans de la final, es va disputar el partit per definir el tercer i quart lloc. El vencedor va ser el CB Igualada, que va atropellar el Vive-El Masnou per 65 a 84.

A la conclusió del partit, el tècnic del Quart, Carles Ribot, es mostrava «molt content. Aquest títol ens serveix per fer net i intentar guanyar algun partit més a la lliga a partir d'ara». Ribot reconeixia que «el partit de dissabte ens va ajudar molt per agafar confiança. Aquest títol és un premi a tot el treball ben fet de la gent del club i sobretot dels jugadors», va sentenciar.