Toni Bou s'imposa al Trial de Barcelona amb Jeroni Fajardo en tercera posició

Toni Bou (Montesa-HRC) segueix en forma i va aconseguir adjudicar-se el seu dotzè triomf al Trial Indoor de Barcelona, que es va celebrar ahir al Palau Sant Jordi. El de Piera, a més, deixa ben encarrilat el seu dotzè títol sota cobert, ja que és la seva cinquena victòria al Mundial i s'acosta al seu dotzè títol (si n'hi sumem els onze que té a l'aire lliure, Bou acumularia 23 títols de Campió del Món).

Destacable també és que el pilot de Gas Gas, el gironí Jeroni Fajardo, va aconseguir pujar al podi, just darrere d'Adam Raga (TRS), que va competir en la ronda final amb Bou. Fajardo, que es va quedar a les portes de la final, va signar una gran actuació amb 21 punts.

En la prova hi van participar 9 pilots, els millors del món, com Bou, Raga i Fajardo, a més de l'incombustible Takahisa Fujinami (Montesa) o la promesa Jaime Busto (Gas Gas). A més, també hi participava el jove gironí Miquel Gelabert (Sherco) i el francès Benoit Bincaz (Scorpa), i completaven el cartell James Dabill (Beta) i Arnau Farré (Vertigo).

En la primera ronda van quedar eliminats Gelabert, Dabill i Farré, mentre que en la segona els que van deixar la competició van ser Busto, Fujinami, Bincaz i Fajardo. A la final, Adam Raga va intentar sorprendre Toni Bou, però el de Piera, als seus 31 anys, segueix en plena forma i no va donar opcions al tarragoní, que es va convertir en un espectador de luxe de la tècnica de Bou. Amb la d'ahir, Bou suma la dotzena victòria al Sant Jordi, deu de les quals han estat de forma consecutiva.