Àlex Campos calca el debut del seu pare, Àngel, fa 25 anys

Tenen una semblança física. Són molt grossos, corpulents i el fill ha decidit seguir els mateixos passos del pare en el món del futbol. Un ja és exporter, Àngel Campos, que va deixar petjada al Palamós i el seu fill Àlex sembla que vol imitar al seu pare perquè aquest cap de setmana va viure el mateix debut que l'Àngel. Debut i lesió dels Campos en el mateix tram de partit.

L'entrenador del Palamós, Pitu Batlle, va decidir diumenge passat canviar el porter habitual, Albert Quintanas, i donar l'alternativa al rosinc Àlex Campos. «He sabut que seria titular quan el míster ens ha anunciat l'alineació». Arribat aquest mercat d'hivern procedent de la Pobla de Mafumet, Àlex Campos, coneixia minuts abans del duel que ell seria el titular en un escenari ben conegut per a ell perquè feia tot just poques setmanes pertanyia a la disciplina dels tarragonins. L'actuació del jove porter palamosí va ser destacada protagonitzanat aturades de mèrit davant els seus excompanys. Malauradament, a manca de cinc minuts per al final, Campos va haver d'abandonar el rectangle de joc per culpa d'una lesió i va haver de cedir el seu lloc a Quinti. Aquest fet, va provocar una coincidència curiosa que va viure el seu progenitor. L'any 1993, el seu pare, Àngel Campos, exporter del Palamós i Figueres a Segona A, també va viure un debut idèntic a la del seu fill. En un partit amistós jugat a Sant Feliu de Guíxols, Àngel Campos, es va estrenar amb la samarreta del degà i també, com diumenge el seu fill Àlex, va haver de ser substituït a la segona meitat per culpa d'una lesió. Àlex Campos és el tercer porter que aquesta temporada ha jugat amb el Palamós, Quinti i el juvenil Nordine completen la nòmina de porters.

El jove porter de Roses coneixerà avui l'abast de la lesió que va patir quan disputava una pilota aèria amb dos jugadors de la Pobla, el porter gironí: «Espero que sigui una forta contusió i no un trencament muscular per així poder estar disponible davant l'Espanyol B».

Àlex Campos assegura que « va ser molt especial debutar amb el Palamós i fer-ho contra el meu exequip». Això sí, l'ex Pobla de Mafumet va deixar de banda els sentimentalismes per dir que «crec que mereixíem la victòria perquè vam competir molt bé, la llàstima és que vam tenir un punt de mala sort amb l'arbitratge i amb el gol de penal encaixat» Un cop acabat el partit, el pare de l'Àlex Campos que va ser present a les grades del Municipal de La Pobla de Mafument, li va confirmar la coincidència del debut dels Campos a la porteria palamosina. «Sí, és veritat, quan ha acabat el partit he estat amb el meu pare i m'ha explicat que en un amistós jugat a Sant Feliu de Guíxols també es va lesionar en el debut i a més, al minut 80 i llarg».

Finalment, preguntat per si es veu titular pel que resta de Lliga, Àlex Campos, tot prudent, assegura que «he vingut a treballar per poder sumar minuts, després la decisió recaurà en l'entrenador».