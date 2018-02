«L'esport gironí està de moda»

«L'esports gironí està de moda», reflexiona el tècnic del Citylift Girona, Ramon Benito, i el seu equip també hi ha volgut contribuir aquesta temporada convertint-se en l'equip revelació de l'OK Lliga. Tot just en la seva segona campanya a l'elit, i després de patir de valent el curs passat per mantenir-se, els gironins ja estan salvats. Són quarts, amb 34 punts, liderant l' altre lliga. Perquè els tres de davant, Barça, Liceo i Reus, són inabastables. «Ara els he plantejat als jugadors fins on serem capaços d'arribar. Aquest és el proper repte», confessa l'entrenador, que no amaga que comencen a mirar una possible classificació continental, i no només via Copa CERS, sinó fins i tot optant a disputar la Copa d'Europa si són capaços de mantenir el seu quart lloc a la lliga.

Set partits, o el que és el mateix, dos mesos, és el que acumula el Citylift Girona sense perdre. El 2-1 d'Alcoi el 9 de desembre va marcar un abans i un després, com reconeix Benito. Aquella derrota va doldre al tècnic perquè els locals els van remuntar i van acabar guanyant sobre la botzina. Dos mesos després l'equip ha reaccionat, ha après dels errors, i ja és capaç de sobreposar-se a situacions en contra, com es va veure dissabte. Benito valora molt la victòria contra el Caldes «perquè perdíem 0-2 i vam remuntar per guanyar 4-2 un equip molt difícil». És per això, perquè veu que l'equip evoluciona i continua creixent, que no li vol posar sostre. «No em vull posar límits. Aquesta barreja que hem aconseguit entre la veterania de Llaverola, Manel Garcia i Pelicano, i la joventut que ens ha arribat, ens ha permès arribar fins aquí. Ho estem gaudint molt».

L'entrenador del Citylift Girona admet que «el futbol s'ho menja tot» però destaca que el bon moment de l'esport gironí és un benefici per a tots «i un valor afegit» per a la ciutat. «El Girona ho està fent molt bé a Primera, aquí també enganxa molt el bàsquet, i nosaltres a poc a poc també anem trobant el nostre espai, el club fa cada vegada més coses i es parla més de nosaltres». Tant és així, com que entre els mateixos jugadors es comença a veure Palau 2 com un magnífic aparador, com un bon destí per explotar i aconseguir fer el salt a un equip amb més potencial. L'altre gran repte que té per davant el Girona és la Copa del Rei de Lloret. Avui sabran el rival a quarts i quin seria el camí fins al títol. Serà una primera revalida per calibrar a què aspira aquest equip des d'ara fins a final de temporada.

Els gironins visiten diumenge la pista del Lleida. Després estaran aturats una setmana, jugaran la Copa, tornaran a parar, i el 10 de març rebran el Barça a Palau en un dels partits més esperats de la temporada. I fa només dues temporades, l'equip competia a Primera Nacional. Si l'esport gironí està de moda, l'equip d'hoquei de la ciutat també hi vol contribuir.