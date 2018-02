L'estrella de Badosa torna a brillar

Paula Badosa és a Loughborough, al centre d'Anglaterra, molt a prop de Nottingham, on aquesta setmana disputa el seu segon torneig de l'any, un ITF de 25.000 dòlars. La mateixa categoria que el torneig de Glasgow on, diumenge, la tennista de Begur començava el 2018 guanyant el quart títol individual de la seva carrera professional en una mostra que el canvi d'any i de tècnic, ara treballa amb Alejo Mancisidor, pot tornar a impulsar la carrera d'una jugadora que, a ulls de tots els especialistes, porta suficient tennis dins seu per acabar sent una de les millors raquetes del món. «Molt contenta amb el meu inici de temporada. No puc estar més contenta amb el meu nou equip, he treballat molt en la pretemporada i ara en volem més», proclamava Badosa després de la victòria en la final sobre l'anglesa Maia Lumsden (2-6, 6-1 i 6-3). Un resultat que, de moment, permetrà a Paula Badosa guanyar una quarentena de llocs en el rànquing quan s'actualitzi dilluns vinent: del 247 al 208.

La victòria de Glasgow, però, va molt més enllà de pujar fins al lloc 208 del món. O que el palmarès de la tennista de Paula Badosa ja tingui quatre títols individuals a nivell professional (el primer quan només tenia 16 anys en un ITF 10.000 a Castelló el 2013). L'èxit en terres escoceses serveix per demostrar que, al costat de Mancisidor, la tennista de Begur pot acabar de fer el salt que el món del tennis espera des que Badosa va guanyar el Roland Garros júnior del 2015 o va deixar tothom enlluernat superant tres rivals del Top-100 al torneig de Miami o brillant també a l'Open de Madrid. Les poc beneficioses comparacions amb Xaràpova, la difícil digestió d'un èxit accelerat, la joventut i, sobretot, un munt de problemes de lesions i una llarga llista de partits on es veia obligada abandonar varen frenar la progressió de Paula Badosa. El 2016 va ser una petita travessia pel desert de Badosa que, l'any passat, encara amb Xavi Budó d'entrenador, va anar aixecant el cap tot i tornar a tenir problemes de lesions com, per exemple, en el torneig ITF que es va organitzar a la Bisbal, on va haver d'abandonar a quarts de final quan s'estava enfrontant a la mexicana Renata Zarazua. A principi d'agost, però, Badosa va guanyar el tercer títol de la seva carrera a El Espinar, també un ITF de 25.00o dòlars, que sumat a les dues rondes que va guanyar a Las Vegas el mes de setembre li van permetre arribar al seu millor rànquing de sempre (193 del món).

Ambiciosa, i amb ganes de fer el salt, Paula Badosa va acabar l'any fent un canvi important. Deixava d'entrenar-se amb Xavi Budó, un dels tècnics amb més prestigi del tennis espanyol, per unir al seu camí a Alejo Mancisidor. L'exjugador basc va ser un dels primers entrenadors de Garbiñe Muguruza i ara, a més de Badosa, també porta Lara Arrubarrena (82a del món). En una entrevista al web especialitzat puntodebreak.com, Mancisidor va corroborar el que pensa tothom de Paula Badosa: la tennista de Begur té un gran potencial tennístic que, tard o d'hora, haurà d'explotar. «Paula fa molts anys que té cops de top10. Si tu analitzes la seva dreta, el revés, el servei ... El tema dels cops és espectacular. Però els cops són només una part molt petita dins de tot el que engloba el tennis. Amb aquests cops ella fa molts anys que està entre les 250 millors, però d'aquí no passa. Ara intentarem treballar moltíssim el tema mental, sens dubte la part en la qual pot fer el salt més gran i també molt en el tema físic», explicava Mancisidor sobre una Badosa que a mitjans desembre, poc després de començar a entrenar amb ell, derrotava Carla Suárez (29 del món) en la final del Campionat d'Espanya jugat a Granada.

I ara, un cop començat el 2018, Paula Badosa ha guanyat el torneig de Glasgow demostrant una notable força mental aixecant quatre pilotes de partit en els quarts final contra la txeca Tereza Smitkova (7-5, 3-6 i 7-6) i sobreposant-se a un 2-6 en contra en el primer set contra Georgina García-Pérez en les semifinals. I el mateix en la final, en què l'anglesa Maia Lumsden li va guanyar el primer set també per 2-6, Badosa s'emportaria els dos següents per 6-1 i 6-3 adjudicant-se un títol que demostra aquesta millora mental que, a més de Mancisidor, ella mateixa també citava en l'entrevista a puntodebreak.com: «El propòsit de l'any que ve és millorar molt l'aspecte físic i el mental, a més de pujar el màxim possible en el rànquing, però per sobre de tot, l'objectiu número 1 és gaudir a la pista». Aquí pot haver-hi la clau: a veure Paula Badosa gaudint sobre una pista de tennis.