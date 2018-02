Liceo-Lloret i Barça-Citylift Girona als quarts de final de la Copa del Rei d'hoquei

La fortuna ha esquivat els dos representants gironins, el Lloret i el Citylift Girona, en el sorteig del quadre de competició de la Copa que s'ha fet aquest vespre al Teatre Municipal de la localitat selvatana, seu del torneig del 22 al 25 de febrer. Els dos rivals més temibles, el Liceo i el Barça, han quedat aparellats amb l'equip de Manel Barceló i Ramon Benito, respectivament. Així la competició s'obrirà el dijous 22 de febrer (18.45) amb el Liceo-Lloret, seguirà a les 21.00 amb el Noia-Igualada, i per l'endemà ha reservat els duels Barça-Citylift Girona (18.45) i Reus-Lleida (21.00). Els guanyadors dels dos partits de quarts de final de dijous es trobaran a la semifinal el dissabte, i el mateix passarà amb els dos equips que s'imposin en els duels de divendres. La final es jugarà el diumenge 25 de febrer.

El Citylift Girona, quart classificat a l'OK Lliga amb 34 punts, arriba en plena forma a la Copa ja que encadena set partits sense perdre. Els bons resultats els han catapultat cap als llocs capdavanters de la classificació. Amb l'equip salvat, ara el Girona comença a pensar en una possible classificació europea per a la temporada que ve. El Lloret també està en un bon moment. Els selvatans han aconseguit allunyar-se del descens amb un coixí de vuit punts respecte l'Arenys de Munt, que seria el primer conjunt que baixaria.

En els partits de l'OK Lliga d'aquesta temporada el Citylift Girona va perdre per la mínima, 4-3, en la visita al Palau Blaugrana després d'haver anat per davant molta estona i tenir el partit ben encarrilat amb un 1-3 a la segona part. El Lloret, per la seva banda, va sortir golejat per 5-0 en el partit disputat a Riazor el desembre passat. El jugador del Barça Sergio Fernández ha valorat amb aquestes paraules el seu partit de quarts contra el Girona: "Ells estan fent una gran temporada i són l'equip revelació, amb joves i veterans que estan en un moment espectacular de forma".