Piqué es pot perdre la tornada de les semifinals de Copa contra el València

Gerard Piqué va ser el gran protagonista del derbi de diumenge a Cornellà i, més enllà de les polèmiques pel seu gest fent callar l'afició local, el central català va tornar a acaparar el protagonisme ahir per una lesió que el pot deixar fora de la tornada de semifinals de Copa contra el Valènica de dijous. Una dura entrada de Gerard Moreno va provocar que el central barcelonista acabés el derbi de diumenge amb el genoll dret tocat i, després que se li fessin diferents proves al llarg del dia, no sembla fàcil que Piqué pugui jugar dijous a Mestalla. La possible baixa de Gerard Piqué posaria amb problemes Ernesto Valverde, perquè el belga Thomas Vermaulen encara no està plenament recuperat de la lesió muscular que es va fer fa un parell de setmanes. Si ni Piqué, ni Vermaelen poden jugar dijous a Mestalla el tècnic haurà de fer debutar Yerri Mina o recol·locar Busquets de central.