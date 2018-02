Coutinho diu que ha fitxat pel Barça perquè té ganes de guanyar «un gran títol»

El nou jugador del FC Barcelona Philippe Coutinho va assegurar ahir en declaracions al programa Fora de Joc de 8tv que fitxar pel club blaugrana és una oportunitat única, encara que aquesta temporada no pugui jugar la Lliga de Campions. Coutinho, migcampista del Barça, va explicar en la primera entrevista que concedeix fora del club, que està feliç per arribar al Camp Nou, encara que hagi tardat una mica més del que hauria desitjat: «Jo volia venir al Barça. Ho vam intentar de totes les maneres a l'estiu, però no va ser possible i em vaig quedar treballant al Liverpool fins ara».

El brasiler admet que li «sap greu» no poder jugar la Champions amb el Barça, però que espera poder-ho fer en els pròxims anys. Tot i així, diu que «si la guanyem aquest any, la sentiré molt meva i la celebraré, perquè formo part del grup». Pel que fa a la seva adaptació a l'equip, explica que tot i que és aviat té «moltes ganes de marcar el primer gol amb el Barça però encara no sé com el celebraré. Espero que arribi aviat».

Sobre la seva posició al camp, diu que «per l'esquerra he jugat moltes més vegades a la meva carrera, però puc jugar a qualsevol posició i intento adaptar-me al que em demana el meu entrenador i al sistema tàctic del Barça». Pel que fa al número que finalment llueix a la samarreta, Coutinho va confessar que «m'agrada el dorsal 14 perquè és històric. No em vaig preocupar massa de quin número de samarreta escollir. M'importava més entrar ràpid en la dinàmica de l'equip i començar a jugar partits».