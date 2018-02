Luv Kapoor vol col·laborar en la permanència del Palamós

La revolucionària temporada que està vivint el Palamós en forma d'altes i baixes a mig curs, va viure, ahir, amb la presentació de l'indi Luv Kapoor, un capítol més, l'últim que serveix per tancar un mercat d'hivern d'allò més mogut. De Delhi (Índia) a Palamós, passant abans per un programa per captar nous talents indis que va desenvolupar el Metz francès. La incorporació de Luv Kapoor pren un caire d'exòtica, és un meló per obrir i sobretot crida l'atenció perquè mai abans, en els 120 anys de vida del Palamós, havia arribat un futbolista d'aquesta procedència. «Estic molt content amb aquesta experiència, és un lloc tranquil i agradable. Vull ajudar l'equip a assolir els seus objectius», va explicar.

La sala de premsa de l'estadi Palamós-Costa Brava va ser l'escenari ahir al vespre de la presentació del primer futbolista del degà provinent de l'Índia. El jove mitjapunta de 19 anys, procedent del juvenil del Delhi, ciutat natal de Kapoor, té ganes de fer història convertint-se en el primer jugador d'aquell país que juga a l'estat espanyol, però, sobretot, allò que l'interessa més és que tot aquest embolcall quedi en una anècdota i pugui demostrar les seves aptituds futbolístiques i donar un cop de mà a l'equip de Pitu Batlle per trencar una ratxa sense guanyar de 8 jornades i salvar-lo del descens. El jugador indi completa una nòmina de fins a set jugadors que el Palamós ha fitxat aquest mes de gener en el mercat d'hivern i tots, exceptuant Kapoor, ja han debutat amb els del Baix Empordà. La llista, a banda de Luv Kapoor, també inclou Mario Cardete, Mamau, Àlex Campos, Sergi Caballero, Kike Sánchez i Henry. D'altra banda, el Palamós vol ser el primer equip que tomba al líder Espanyol B (19 victòries, 5 empat i 0 derrotes), i per aquest motiu, el proper diumenge (12 h) el club permetrà que cada soci pugui fer entrar de manera gratuïta un acompanyant. Si els de Pitu Batlle trenquen la ratxa de 24 partits sense perdre del filial blanc i blau, els palamosins hauran posat fi a vuit partits sense vèncer i s'asseguraran seguir fora del descens.