Alexis Sánchez accepta 16 mesos de presó per un frau a Hisenda de gairebé un milió

El futbolista xilè Alexis Sánchez ha acceptat una pena total de 16 mesos de presó (que no complirà per la durada de la pena i perquè no tenia antecedents) i de 590.000 euros de multa per dos delictes contra Hisenda el 2012 i 2013 quan jugava al FC Barcelona. Alexis va defraudar un total de 983.000 euros, tot i que no entrarà a la presó.

El futbolista, ara al Manchester United, va presentar la seva declaració a Hisenda com a resident a Espanya, però en cap dels dos exercicis declarava els seus «importants» ingressos per l'explotació dels seus drets d'imatge, segons l'escrit de conformitat del fiscal, l'advocat de l'Estat i la defensa dirigit al Jutjat Instrucció 18 de Barcelona. En l'escrit s'admet que Alexis va ocultar aquests ingressos simulant la cessió dels seus drets d'imatge a dues companyies estrangeres de la seva titularitat. El jugador reconeix que aquesta cessió a Inversions Alsan i Numidia Trading va ser «purament simulada».

Els rendiments nets derivats de l'explotació dels drets d'imatge que s'havien d'integrar en la base imposable general de l'IRPF van ascendir a 1.049.424 euros (l'exercici 2012) i 706.725 euros (el 2013). Alexis havia signat el 2011 un contracte laboral i un altre d'imatge amb el Barça, que van acabar amb el seu traspàs a l'Arsenal en la temporada 2014-15. Al desembre de 2016 va ingressar 809.711,01 i 282.034,27 euros (per la quota defraudada el 2012 de 587.677,44 euros, i per la quota defraudada el 2013 de 395.766,00 euros, que sumen un frau de 983.443,44.