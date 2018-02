Julbe intentarà tallar la mala dinàmica del Barça a la pista del Maccabi

El Barça de bàsquet obrirà aquest vespre a Tel Aviv (20.05, Esport3/Movistar+) una nova època després de la destitució de Sito Alonso. Alfred Julbe s'estrenarà contra el Maccabi com a solució provisional a la banqueta d'un equip que està a la vora de l'eliminació a l'Eurolliga. Mentretant, el club segueix negociant amb el tècnic que hauria d'acabar la temporada, i entre els candidats hi ha Svetislav Pesic.

La pallissa encaixada al camp del Baskonia va liquidar la paciència de la directiva blaugrana, que va fulminar Sito Alonso després d'haver complert poc més de mitja temporada de les dues que tenia signades. El tècnic madrileny va marxar amb més derrotes (21) que victòries (19) en els partits oficials dirigits al Barça.

A una setmana de disputar el primer gran títol de la temporada, la Copa del Rei, el club pretén fitxar un nou entrenador i fins que això passi la tasca correspon al veterà Julbe, que es trobava dirigint l'equip filial i ha estat molts anys apartat del primer pla.

«Tinc un diagnòstic, que comparteixo amb els meus ajudants del segon equip, amb els quals em passo la vida parlant de bàsquet. Què fem? Casos pràctics de tot. En aquella oficina del que més parlem és del primer equip del Barça. És clar que tinc un diagnòstic, però no l'explicaré a la premsa», va destacar ahir l'extècnic del Valvi, el Joventut i el Saragossa, entre d'altres.

Julbe tampoc va voler entrar al joc quan li van preguntar si no seria millor ratificar-lo a ell fins a final de temporada i no només fins que es fitxi un altre entrenador en els pròxims dies. «No depèn de mi. Pot ser un entrenament, tres entrenaments, tres entrenaments i un partit... han deixat molt clar que estan buscant una altra persona, jo sóc un tècnic de club que és aquí per ajudar», va destacar.