El penúltim esforç a la Copa

L'entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, va assegurar ahir en la prèvia del partit de tornada de semifinals de Copa d'aquesta nit que al València «no tenen més ganes» que ells d'aconseguir el bitllet per a la final. El tècnic també va destacar que té la sensació que per passar estaran obligats a «marcar» a Mestalla, després del triomf per la mínima (1-0) que es va registrar al Camp Nou la setmana passada.

La temporada ja no ofereix treva. Superat el polèmic derbi contra l'Espanyol, el Barça afronta aquesta nit el partit de tornada de les semifinals de Copa del Rei convençut de poder fer bo el triomf de l'anada però amb dubtes en l'eix defensiu. Gerard Piqué, amb molèsties, va acabar entrant a la convocatòria després de superar amb èxit una prova física a l'entrenament d'ahir a la tarda. Ara s'haurà de veure si acaba jugant ell o entra Yerri Mina o Sergio Busquets es reubica. «Han estat jugant a fet i amagar amb Piqué, això vol dir que ens respecten», va dir Marcelino, tècnic del València, davant dels dubtes sobre si el central català estava lesionat.

El Barça sap que patirà aquesta nit. Pel seu curt avantatge i perquè el València omplirà Mestalla, amb la voluntat de ser a la final de la Copa el 21 d'abril, a poques jornades d'acabar la Lliga, al Wanda Metropolitano de Madrid. Valverde sap que hauran de jugar un partit molt complet i per a això disposarà de gairebé tota la seva alineació de gala. Messi, Sergi Roberto i Jordi Alba, suplents al camp de l'Espanyol, seran a l'onze titular d'avui.

En la prèvia d'ahir a Valverde li van preguntar per la rebuda que pot tenir Suárez. «És com si nosaltres ens posem a parlar del davanter del València, Zaza, són jugadors que entren fort, no passa res. És igual que la jugada de Sergi Roberto -amb Andreas Pereira-, va ser fortuïta, igual que la del porter del València quan va colpejar sense voler Godín i li va trencar les dents. El futbol és un esport de contacte i passen aquests accidents. Ni Sergi ni Neto van anar a fer mal. Serà un partit amb tensió pel que ens hi estem jugant, per res més», va destacar.

Malgrat que el Barça pot accedir a la seva cinquena final de Copa seguida i el València fa deu anys que no hi arriba, el tècnic blaugrana va aclarir que això «no vol dir que ells en tinguin més ganes». «Aquí l'opció de jugar una final ens motiva al màxim. Les anteriors finals pertanyen al passat. Volem escriure la història d'aquesta temporada i la nostra motivació no és inferior a la d'ells», va detallar. En l'aspecte purament futbolístic, Valverde ja va advertir abans de l'entrenament que Piqué no estava «absolutament descartat», a costa d'una prova física que tenia pendent. «Hem de triar en funció de la situació. No hi és Vermaelen, hi haurà Yerry Mina, tenim altres possibilitats com Busquets, que ja ha jugat de central, o d'altres. A algú posarem, segur», va dir amb un somriure.

Per remuntar l'1-0 de l'anada, el València, que recupera Guedes, haurà de «defensar extraordinàriament». Segons Marcelino García Toral «hi haurà fases del partit en què el rival ens sotmetrà. En aquesta fase hem de ser intensos i li demanaria al públic que ens ajudi a defensar. Cal ser intel·ligents i humils per reconèixer que no tenim equip per dominar el Barça durant 90 minuts», va dir. El València ha perdut els últims cinc partits, tres de Lliga i dos de Copa.