Un pràctic Sevilla torna a una final en derrotar el Leganés

El Sevilla es va classificar per a la final de la Copa del Rei després d'eliminar el Leganés al Ramón Sánchez-Pizjuán gràcies a un futbol pràctic i als gols de Joaquín Correa i Franco Vázquez, que li van permetre desfer l'1-1 de l'anada i el col·loquen en la novena final dels seus 128 anys d'història. Els de Montella, que diumenge rebran el Girona al seu estadi, van aprofitar un gol matiner i un altre al darrer minut per superar la il·lusió del Leganés i citar-se amb el FC Barcelona o el València per a la final del 21 d'abril.

Poc va trigar el Sevilla a deixar clares les seves intencions. L'ambient del Pizjuán i la força dels seus interiors van generar les primeres ocasions, fent mal -sobretot- pel costat dret. Per aquesta banda va arribar el primer gol del partit en una acció que va liderar Muriel i Correa va portar al fons de la xarxa.

Els d'Asier Garitano, semifinalistes per primera vegada en la seva història, van aguantar el xàfec després que Banega perdonés en una jugada molt similar a la del gol. A la represa, el Leganés ho va intentar tot amb més empenta que encert, però sense crear ocasions clares de gol, mentre el Sevilla patia fins que Vázquez va acabar de decidir l'eliminatòria.