Derrota a Tel-Aviv a l'espera de Pesic

El Barça va perdre ahir a Israel davant el Maccabi Tel Aviv (94-82) en el primer i, segurament, últim partit d'Alfred Julbe com a tècnic interí i sense reacció visible en els jugadors a la marxa de Sito Alonso, ja que els blaugrana, pràcticament eliminats de l'Eurolliga, van estar de nou intermitents i van acabar enfonsats un partit que van arribar a dominar. Avui mateix es podria fer oficial l'arribada d'Svetislav Pesic com a tècnic del Barça fins a final de temporada. L'extècnic de l'Akasvayu tornarà al Palau Blaugrana acompanyat d'un altre vell conegut del bàsquet gironí: Ricard Casas, que va ser entrenador del Sant Josep a LEB Or.

Ni l'efecte de canvi de tècnic, ni l'estar davant un partit clau va servir per millorar lluny del Palau Blaugrana. El Barça Lassa, amb aquesta quinzena derrota, es queda ja a cinc triomfs del tall del play-off marcat precisament pel Maccabi. Una eliminació no matemàtica però sí consumada excepte miracle. Una reacció total que haurà de buscar el nou tècnic per evitar que els seus jugadors tinguin aquesta doble cara que, en la seva versió dolenta, els condemna. Va començar bé l'equip, i va reaccionar a un mal primer moment, però al final del xoc va tornar a desconnectar-se i va consumar així la seva derrota. Va arribar el Barça a estar per davant en el marcador en l'últim quart (70-71 amb cistella de Juan Carlos Navarro) però van ser incapaços els jugadors d'amarrar el partit. El Maccabi va pujar la seva intensitat, va recuperar el millor encert i se'n va anar de nou al marcador arribant a situar un 94-80 que va ser la seva màxima diferència en el partit.

Alfred Julbe, després d'entrenar l'equip i dirigir-lo en una de les pistes més calentes de l'Eurolliga, tornarà en breu al filial que venia comandant fins a la destitució de Sito Alonso. Però a l'espera de fer-se l'arribada de Pesic, Julbe es va deixar la pell ahir a Tel Aviv i va donar el seu toc personal donant entrada en el cinc inicial al jove «4» letó Rodions Kurucs, que en els seus 8 minuts no va poder anotar.