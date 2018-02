La Gala del Futbol Gironí reconeixerà els millors jugadors de la demarcació

El futbol gironí està de moda. La bona temporada del Girona a Primera Divisió, el fet de tenir tres equips de la demarcació a Segona B i el bon paper dels equips en categories de formació han fet decidir la Federació Catalana de Futbol a crear la Gala del Futbol Gironí. L'acte tindrà lloc el 25 de maig, un cop s'hagin acabat totes les competicions professionals, al Mas Solà de Santa Coloma de Farners i servirà per, entre altres, retre homenatge a tots els jugadors i jugadores gironins que competeixen a la màxima categoria, ja sigui l'estatal o bé de l'estranger. Des de la delegació territorial de la Federació, Jordi Bonet aposta perquè la gala sigui «una jornada de germanor entre tots els clubs de les comarques que puguin venir». A l'acte, estan convidats a anar-hi els dirigents de tots els clubs de la demarcació.

A més a més, la gala entregarà reconeixements individuals com ara al millor jugador i la millor jugadora de la temporada, als futbolistes amb més projecció, al millor àrbitre. També hi haurà un premi al Gironí d'Or, que reconeixerà la trajectòria esportiva d'un futbolista ja retirat. A més a més, des de la Federació s'està preparant un concurs per triar el millor gol i la millor aturada de totes les categories (des de Primera Divisió fins a qualsevol categoria de futbol base) del futbol gironí a través del web. Durant les properes setmanes es comunicarà com presentar candidatures al millor gol i aturada.

Alguns dels jugadors a qui la Federació té previst fer arribar ben aviat la invitació per a la Gala són: Pere Pons, Eloi Amagat, Marc Muniesa i Àlex Granell (Girona), Keita Balde (Mònaco), Ivan Balliu (Metz), Alan Baró (Central Coast Mariners, Austràlia), Corominas (Goa FC, Índia), Albert Dalmau (Sepsi, Romania), Gerard Deulofeu (Wattford), Andreu Fontàs (Celta), Zou Feddal (Betis), Gerard Gumbau (Leganés), Joan Jordan i David Juncà (Eibar), Pau López (Espanyol), Joan Tomàs (AEK Larnaka, Xipre), Gerard Valentín (Deportivo de la Corunya), Yáñez (Cadis/Getafe), Sebas Coris (Osasuna/Girona) o Pau Morer (Sandefjord, Noruega). En categoria femenina es reconeixerà Georgina Carreras (València), Maria Estella (Granadilla), Ariadna Rovirola (Santa Teresa), Melanie Serrano (Barça) i Esther Sullastres (Saragossa). Pel que fa a membres d'staffs tècnics, entre altres, es reconeixerà la tasca de Bertu Fernández (Al Rayyan, Qatar), Domènec Torrent (Manchester City) i Jordi Guerrero (Girona).