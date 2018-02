El ganxó Oriol Busquets (Barça B) diu adeu a la temporada

El migcampista del FC Barcelona B, Oriol Busquets, ha dit adeu a la temporada després de lesionar-se de gravetat durant un entrenament. El de Sant Feliu de Guíxols va trencar-se dimecres el menisc intern del genoll esquerre i haurà de ser intervingut quirúrgicament. El club i el jugador haurien optat per l'operació abans que per un tractament conservador i potser no tan efectiu. En aquest sentit, la recuperació no baixarà dels quatre mesos. Per tant, el ganxó ha dit adeu a la temporada. Busquets ha debutat enguany amb el primer equip a la Copa. Curiosament, l'altre gironí del Barça B, Ferran Sarsanedas també està lesionat de gravetat i fins a l'abril no estarà recuperat.