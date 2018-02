El Palamós espera un gran ambient per rebre l'Espanyol B

El Palamós vol convertir-se en el primer equip capaç de parar-li els peus a l'imparable Espanyol B, el líder invicte de Tercera Divisió que fa temps que juga una altra Lliga. Aquesta proesa significaria, sens dubte, el millor punt d'inflexió per encetar la tan desitjada reacció dels del Baix Empordà. Si diumenge (12.00) Pitu Batlle vol aconseguir la seva primera victòria com a tècnic de Tercera i posar fi a vuit jornades sense vèncer, haurà d'aconseguir una missió, fins ara, impossible. La directiva palamosina vol convertir l'estadi palamosí en una olla a pressió i, a banda de la presència dels Carnestoltes i el xut previ de la Reina Futurista, el club dirigit per Joan Pau Pérez permetrà que el soci pugui fer entrar de manera gratuïta un acompanyant.

El filial blanc-i-blau és el gran dominador de la competició i els seus números espanten tots aquells que se li posen al davant. Els de David Gallego després de 24 jornades presenten un balanç de 19 victòries, 5 empats i 0 derrotes, amb 50 gols a favor i 15 en contra. El proper rival dels gironins té un avantatge respecte del 5è classificat de 23 punts i va finalitzar la primera volta amb els millors registres del segle XXI a Tercera.

D'altra banda, amb la del davanter Rául Álvarez a la Pobla, ja són quatre els juvenils que s'han estrenat a Tercera. Álvarez havia jugat i marcat dissabte contra l'Atlètic Segre (2-1). Anteriorment, han participat amb el degà a Tercera l'atacant Llorenç Busquets, el porter Nordine i el defensa Bora. Amb els debuts d'Álvarez i del porter Àlex Campos, aquesta temporada ja han debutat 23 jugadors amb el Palamós.