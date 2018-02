Raúl Garrido destaca el valor que tindria guanyar a Eivissa

De la mà de Raúl Garrido, l'Olot està signant un 2018 de somni que li ha permès, de moment, escapar-se de les posicions de descens. El tècnic valencià ha impregnat l'equip garrotxí del seu caràcter i, gràcies al sistema 5-3-2, amb les seves variants, l'ha convertit en d'allò més difícil de batre. Una de les peces clau d'aquest esquema és Roger Barnils. L'osonenc, però, no podrà ser diumenge a Santa Eulàlia (12.00) per enfrontar-se a un rival directe com la Penya Deportiva perquè ha estat sancionat amb un partit de suspensió per acumulació de targetes. En aquest sentit, Garrido destaca la importància dels tres punts que hi haurà en joc diumenge. «Una victòria ens permetria agafar un avantatge considerable amb un altre rival directe», recorda el valencià, que preveu un partit «de joc aeri, segones jugades i moltes disputes».

La baixa de Barnils amoïna relativament Garrido. «Aquesta plantilla ofereix una àmplia gamma de versions. Em costa fer l'alineació perquè hi ha molts jugadors que poden ser titulars i això em dona tranquil·litat», assegura el tècnic valencià.

Si l'Olot no podrà comptar amb Barnils, el Santa Eulàlia tindrà les importants baixes de Borja Navarro i Selfa, titulars tots dos, també per complir cicle de targetes grogues.