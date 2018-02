Una victòria que val la cinquena final consecutiva

El Barça va guanyar ahir el València a Mestalla (0-2) aconseguint el pas a la final de la Copa del Rei, la seva cinquena de forma consecutiva, on s'enfrontarà al Sevilla, en una nit en què els valencianistes van tenir a la seva mà igualar l'eliminatòria abans que el Barça, en un gran partit, els acabés passant per sobre.

Va tenir el control del partit un Barça que, tot i concedir accions al València i veure com el seu porter, ahir Jasper Cillessen, es veia forçat a treure pilotes que eren gol amb molt de mèrit, va anar de menys a més i no va passar les dificultats que va passar a Mestalla en el partit de Lliga (1-1) gràcies, sobretot, als gols de Philippe Coutinho, que es va estrenar com a golejador, i Ivan Rakitic. La segona part va ser clarament blaugrana una vegada que Ernesto Valverde va donar entrada a Coutinho en substitució d'un inoperant André Gomes, sense sort davant la seva anterior afició. El brasiler, escorat a la dreta però amb llibertat de moviments, es va associar bé amb els seus companys Leo Messi i Luis Suárez i va sumar la seva màgia a la d'Andrés Iniesta. I ells, i un alliberat de marca Rakitic, van portar el Barça a la seva cinquena final seguida de Copa.

L'1-0 de l'anada al Camp Nou deixava aquesta semifinal oberta, però el gol de Coutinho la va tancar. A partir del gol que va obrir el marcador el València es va enfonsar anímicament, va semblar deixar de lluitar per alguns minuts i la reacció va ser tardana i sense pes. Això sí, Cillessen va treure una mà salvadora a un xut a boca de canó de Gayà a l'àrea petita, al més pur estil dels porters d'handbol que va poder posar l'1-1 i obrir una mica la lluita pel bitllet a la final. Però abans d'aquest 0-1 i del domini total del Barça, amb accions clares per haver-se'n anat fins i tot amb un marcador més favorable, el València va tenir la remuntada en el seu poder. Ho va fer Rodrigo, amb un cop de cap al travesser o amb un xut potent que Cillessen només va poder refusar amb dificultats. Leo Messi, això sí, va estar hiperactiu i va donar avisos del que estava per arribar a la segona part.

Luis Suárez no va marcar, però va donar els dos gols i va ser clau, a més de saber mossegar-se la llengua igual que Jordi Alba per, advertits com estaven, no veure groga i poder jugar la final. L'uruguaià va marxar de Garay amb gestos i autopassada en la jugada del primer gol abans de posar una bona pilota a Philippe Coutinho, que acabat d'entrar al camp es va tirar a terra per rematar amb la dreta i posar el Barça més a prop de la final. Dues bones accions per a Leo Messi, d'una banda, i per al lusità Gonçalo Guedes, per l'altra bànda, van donar pas al 0-2 que va acabar amb qualsevol indici d'esperança per als valencianistes, que van silenciar de mica en mica Mestalla. Rakitic, després de fallar prèviament una doble acció clara, va marcar el gol definitiu assistit per Luis Suárez. El Barça, molt seriós i sense encongir-se davant les envestides del València, va ser molt efectiu en els últims metres.

El partir d'ahir el recordarà per sempre Yerry Mina com el del seu debut amb el Barcelona. El central colombià va saltar al terreny de joc en el minut 83, ja amb el partit decidit, en substitució d'un Gerard Piqué que va donar l'ensurt en queixar-se del malmès genoll que, en principi, va fer presagiar que no podria ni jugar aquest partit.