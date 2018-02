Catarain apel·la a la solvència defensiva per aturar el Cisne

La derrota de la setmana passada a la pista del Sinfín no va provocar que el Bordils tornés a caure en zona de descens pel coixí acumulat amb les dues victòries consecutives contra Alacant i Nava. Perdre a Santander entrava dins la lògica, el Sinfín ocupa el quart lloc de classificació, però els gironins tindran avui un nou rival complicat perquè el Cisne visita aquest vespre el Blanc-i-verd (20 h). L'equip de Pontevedra només té un punt menys que el Sinfín i, en paraules de Sergi Catarain «és un dels equips amb més riquesa tàctica de la categoria, mirant les estadístiques es fa complicat destacar un jugador, però sense tenir una gran estrella té jugadors molt complets»

Catarain té clar que el camí a seguir: no encaixar. «En els últims tres partits hem rebut una mitjana de 21 gols per partit, estem treballant molt bé a la porteria i en defensa i està clar que ens hem de seguir movent per aquests marcadors baixos», explica Sergi Catarain, que avisa que «volem competir contra tothom, segui quin sigui el rival, i no llançarem cap partit». Amb 13 punts, el Bordils té només un punt de marge sobre el Palma del Río i tres respecte al Covadonga, els dos que ocupen plaça de descens, però la lliga està molt igualada perquè hi ha tres equips més amb 14 punts: Amenabar, Lanzarote i Villa de Aranda.