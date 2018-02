Filosofia Pesic per al Barça

Als seus 68 anys, Svetislav Pesic havia deixat les banquetes el 2016 quan estant al capdavant del Bayern de Munic va patir una important lesió als genolls que el va obligar a fer un llarg perió de recuperació. Un adeu a les pistes que semblava definitiu, fins que la trucada de Josep Maria Bartomeu i Nacho Rodríguez l'ha motivat per seure a la banqueta d'un Barça amb què va ser campió de l'Eurolliga el 2003. L'exentrenador de l'Aksasvayu tindrà com a ajudant Ricard Casas, extècnic del Sant Josep Girona a LEB Or, i ahir, en la seva presentació, ja va deixar clara la seva filosofia on el treball, molt treball, és innegociable.: «Un equip no pot ser campió sense defensa, axò ho hem de parlar clar i arreglar. Cal millorar immediatament la defensa i els rebots ofensius. Una persona que té tres cotxes al garatge no va a agafar un rebot ofensiu, anem a veure qui no té cotxes»

Pesic, als seus 68 anys d'edat, va deixar les banquetes el 2016 quan estant al capdavant del Bayern de Munic va patir una important lesió que el va portar a prendre un període de recuperació. Un adeu a les pistes que semblava definitiu i que s'ha vist truncat per aquesta trucada inesperada d'un Barça Lassa al qual espera rescatar a temps de l'enfonsament total. «Estava esquiant a Àustria quan el club em va cridar, ja soc aquí i no podré esquiar una altra vegada. Tindrem aquí millor temps que a Àustria, però estic feliç, com he dit, i ja veurem què passa. Estic preparat», va afirmar un Pesic bromista, que va arrencar rialles entre la sala de premsa diverses vegades però que, davant els jugadors, mostrarà el seu caràcter ferri. I està motivat per a això. «No necessito fer carrera ni tenir resultats, la meva missió és ajudar el club i millorar la situació de l'equip, que ja n'hi ha prou. Som lluitadors, guanyadors i em motiva tornar aquí i que el club creu en mi com a persona i com a entrenador, per a mi és suficient. Estic preparat per motivar l'equip», va reiterar Pesic sobre el fet que, passi el que passi, no seguirà a la banqueta més enllà del final d'aquesta temporada.

«En aquests temps moderns en què vivim sempre es parla de la confiança. Que l'entrenador ha de donar confiança. Però, què és confiança? Ningú neix amb ella, s'entrena. Tinc informació de Nacho (Rodríguez) que l'equip s'entrena molt bé, vol dir que està a punt per a mi. Comença una nova temporada, no una nova etapa», va explicar Svetislav Pesic.

Els reptes seran intentar guanyar la Copa del Rei, d'aquí pocs dies, aspirar a arribar bé a la lluita per la Lliga Endesa i salvar l'honor a l'Eurolliga. «No hi ha millor preparació per a la Copa del Rei de guanyar el Bilbao, però no només guanyar sinó acabar amb una sensació bona i poder dir 'som aquí». I a l'ACB hem de millorar i pujar llocs, hi ha molts reptes per a mi i per als jugadors. La temporada no ha acabat», va avisar.

«Matemàticament no estem fora de l'Eurolliga, tot i que no és una situació fàcil. Però cal anar pas a pas, i el primer és preparar l'equip contra el Bilbao i per a la Copa del Rei. Necessito temps però no hi ha temps, així és la situació. Però hi ha jugadors que em poden ajudar, parlarem per trobar un camí, units, per lluitar», va argumenta Pesic.

Pel que fa al bàsquet que buscarà que jugui el seu equip, el veterà entrenador serbi va deixar clar que «un equip no pot ser campió sense defensa». «Això ho hem de parlar clar i arreglar. Cal millorar immediatament la defensa i els rebots ofensius. Una persona que té tres cotxes al garatge no va a agafar un rebot ofensiu, anem a veure qui no té cotxes», va apuntar Svetislav Pesic en una altra comparació reveladora de la seva personalitat.