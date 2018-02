L'Espanya de Xargay, Casas i Conde juga avui

La selecció espanyola de bàsquet femení juga aquesta tarda (15.00 hores) a Kíev el tercer partit de la fase de classificació per a l'Europeu de l'any vinent. Les de Lucas Mondelo s'enfronten a Ucraïna, el rival teòricament més fort del seu grup. Serà una bona oportunitat per veure amb la selecció les gironines Marta Xargay i Queralt Casas, així com també la jugadora de l'Uni María Conde.