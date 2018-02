Pol Toledo s'integra al CT Girona

El Girona Tennis Pro és un projecte destinat a tennistes que «busquen fer-se un lloc en el tennis professional o millorar el seu rànquing amb entrenaments personalitzats» que el CT Girona va engegar fa uns mesos. Dues jugadores argentines, Guadalupe Pérez Rojas (eliminada ahir als quarts de final d'un Future a Tunísia) i Guillermina Naya, i la valenciana Blana Puig són les cares visibles en el tennis femení, però, en el dia de la presentació del projecte, el president del CT Girona, Carles Montañés, ja va deixar que la seva intenció era que Girona Tennis Pro també abraci el tennis masculí. I això s'ha fet realitat ara amb la incorporació de Pol Toledo, 404 del rànquing ATP i segona millor raqueta gironina després del veterà Tommy Robredo, que a partir d'ara s'entrenarà a les instal·lacions del CT Girona amb José María Paniagua, nou responsable masculí de Girona Tennis Pro i Dino Callone.

«Estic content de tornar a casa després de molts anys entrenant-me fora, crec que és una bona oportunitat per seguir millorant el meu joc i créixer més com a tennista», explicava ahir a la tarda Pol Toledo, després que d'integrar-se al projecte al mateix temps que Paniagua. Antic entrenador de Guido Andreozzi, un argentí que volta el 150 de l'ATP i del canari Roberto Carballés que ha estat top100, José María Paniagua es farà càrrec de la part de tennis masculí del Girona Tennis Pro i la seva incorporació ha estat un dels motius que han convençut Pol Toledo a fer el canvi. La resta de l'estructura del Girona Tennis Pro es manté inalterable. Javier Degreef entrenarà l'àrea femenina (Guadalupe Pérez Rojas, Blanca Puig i Guillermina Naya) i Paniagua i Dino Callone, responsable també del grup d'alt rendiment de l'escola del club, la masculina (Pol Toledo). Ara mateix, Pol Toledo és el 404 del rànquing ATP en individuals i el 225 en dobles. Quant a resultats, el tennista de Maçanet ha guanyat tres tornejos de categoria Future ITF (el 2013 a Egipte i els dos últims anys a Tunísia) i un grapat més en dobles també en Futures. Aquesta setmana, Toledo ha perdut contra el rus Evgeny Tyurnev en el primer partit del Future de Peguera, a Mallorca. En dobles, fent parella amb Oriol Roca, ha perdut en setzens de final. Ara, amb José María Paniagua, Pol Toledo confeccionarà el seu calendari de tornejos per mirar de donar impuls a una carrera que, després de l'explosió del 2013 quan va guanyar el seu primer torneig ITF amb 18 anys (Egipte), ha anat avançant més a poc a poc, sempre com el segon professional gironí després del veterà Tommy Robredo. El tennista olotí, que va arribar a ser el número cinc del món, n'és ara el 162.