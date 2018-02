Toc d'atenció de Zidane als seus homes abans de rebre avui la Reial Societat

Zinedine Zidane, entrenador del Reial Madrid, va reconèixer ahir que tots els seus jugadors poden «aportar més», dient que «Benzema el primer», arran de la irregular trajectòria de l'equip blanc, que rep aquest vespre (20.45 hores) la Reial Societat amb la intenció de redreçar el rumb a la Lliga per encarar amb moral l'imminent enfrontament de Lliga de Campions amb el PSG. Vallejo i Ceballos estan descartats per lesió. Per al bàndol visitant, Eusebio tindrà la important baixa del davanter Willian José, lesionat en un dit del peu esquerre. Tampoc hi seran Januzaj i Carlos Martínez.