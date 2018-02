Al Llagostera li falta encert per derrotar el líder

Ho ha provat de totes maneres però el Llagostera no ha aconseguit superar el líder de la categoria, el Mallorca. Els gironins han jugat tota la segona part amb un jugador més però s'han conformat amb un punt per seguir amb la positiva dinàmica de resultats.

La primera part del duel al municipal llagosterenc ha estat molt intensa, amb un Llagostera convençut a derrotar el líder, el Mallorca, que amb prou feines ha inquietat la porteria defensada per Marcos. Ocasions més clares ha tingut el Llagostera. Al minut 11, el defensa Bonilla treia sobre la línia de gol una rematada de Gabarre i tot seguit, Alain Eizmendi enviava un xut al travesser. Els gironins avisaven però no anotaven. Tot i això, no han passat per gaires problemes defensius davant un Mallorca que s'ha quedat amb un jugador menys al minut 40, quan Àlex López ha vist la vermella directa per una topada amb Guichón quan el joc estava aturat.

Fent valer la superioritat numèrica i el fet de jugar a casa, el Llagostera ha tingut ocasions al segon temps per guanyar el partit. Eizmendi, molt actiu, Guichón o Pau Bosch s'han trobat amb un Manolo Reina molt solvent sota pals. El conjunt balear pràcticament no ha inquietat Marcos, encara que amb la pòlvora i el perill dels futbolistes visitants qualsevol arribada era sinònim de perill. Guichón, a un quart d'hora pel final, ha tingut la ocasió més clara perquè els blaugrana suméssin els tres punts, però Reina evitava la victòria del Llagostera, que segueix fora del descens i sense conèixer la derrota aquest any.