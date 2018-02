Creixen els problemes en defensa

Després de classificar-se per a la final de Copa, el Barça rep aquesta tarda el Getafe.

Després de classificar-se per cinquena vegada seguida per a una final de Copa del Rei, el Barça rep aquesta tarda al Camp Nou el Getafe amb una defensa en quadre i amb la necessitat, després de cedir dos punts en l'última jornada, de tornar a guanyar davant l'equip que entrena José Bordalás, que arriba sense pressió i disposat a donar la sorpresa.

El Barça, que no va poder passar de l'empat en el derbi contra l'Espanyol (1-1) a Cornellà i va veure com l'Atlètic de Madrid li restava dos punts en guanyar el València al Wanda Metropolitano, i tres més ahir després de guanyar a La Rosaleda davant del Màlaga (0-1).

Ara són 6 els punts de marge que tenen els blaugrana davant els madrilenys i, per poder recuperar el terreny perdut, han de guanyar a casa davant un rival incòmode i que està en bon moment.

Els de Pepe Bordalás fa quatre jornades que no coneixen la derrota, tot i que amb tres empats consecutius. L'últim el van signar a casa, en el derbi madrileny contra el Leganés.

L'única baixa de Bordalás és la del migcampista Markel Bergara, i el tècnic valencià podrà jugar amb la seva alineació de gala a la recerca d'un equip de to més defensiu, que li permeti fer mal al Barça.

Els d'Ernesto Valverde arriben amb moltes baixes en defensa que farà que l'entrenador hagi d'experimentar en l'eix de la defensa.

Les molèsties al genoll que pateix el central Gerard Piqué, se sumen a la baixa per lesió de Thomas Vermaelen i per sanció de Samuel Umtiti, que complirà cicle per acumulació de grogues.

Això farà que el colombià Yerry Mina, que va jugar vuit minuts en el duel coper a Mestalla en el seu debut oficial, podria viure la seva primera titularitat i tenir com a company Sergio Busquets o bé a Lucas Digne, tots dos reconvertits a central.

Torna a la convocatòria Ousmane Dembélé, tot i que el francès, que suma dues lesions des que va arribar a l'estiu, haurà d'anar entrant a l'equip amb paciència. Per altra banda no han entrat a la convocatòria Denis Suárez i André Gomes.

Al Barça també es viu amb inquietud la data prevista per la disputa de la final de la Copa del Rei. En principi es jugaria el dissabte 21 d'abril, tres dies abans d'una possible semifinal de Champions i després d'una setmana complicada en rebre el València (15 d'abril) i visitar Balaídos (18 d'abril).

Si la final s'arribés a jugar el 21 d'abril, el partit de la jornada 34 contra el Vila-real, que s'hauria de jugar el cap de setmana de la final de Copa, es passaria al 9 de maig, tres dies abans del Clàssic al Camp Nou contra el Madrid.