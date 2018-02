Golejada pensant en el PSG

El Madrid Madrid va guanyar ahir la Reial Societat (5-2) en un bon partit dels blancs en què Cristiano Ronaldo va guiar els madrilenys amb una assistència i un hat-trick per aclarir els dubtes de cara als vuitens de final de Lliga de Campions que disputaran aquest proper dimecres contra el París Saint-Germain.

Ahir, els de Zinédine Zidane no van donar opcions al seu rival, canalitzant el duel amb un matiner gol de Lucas Vázquez. Abans de complir-se el primer minut de joc, el gallec va rematar de cap una centrada de Ronaldo per obrir el marcador i donar tranquil·litat a un equip amb dubtes i que va reservar a peces importants de l'onze com Nacho (serà titular dimecres per la sanció de Carvajal), Casemiro o Gareth Bale. En un bon inici de partit, els madridistes van deixar sentenciat un matx en què els donostiarres van patir l'alta pressió rival i amb prou feines van poder allunyar el joc del seu camp. El davanter portuguès va aprofitar una bona combinació entre Marcos Asensio i Marcelo per duplicar l'avantatge madridista rematant un centre del lateral brasiler. Minuts després, el portuguès va transformar el seu segon gol de la nit, per deixar el xoc gairebé decidit al descans (4-0). Abans, Toni Kroos es va sumar a la festa amb la tercera diana local, finalitzant un contraatac amb un xut amb l'interior des de la frontal que va batre per alt Rulli.

Els madrilenys van oblidar el seu empat contra el Llevant de la passada jornada mostrant la seva millor versió, enfront d'un rival que va trobar a faltar els desplaçaments d'Iñigo Martínez, ara a l'Athletic Club, i al seu davanter referència amb 11 gols, Willian Jose, que no poder jugar per molèsties al peu dret. La comoditat en el marcador va permetre a Zidane donar descans a Luka Modric, Lucas Vázquez i Asensio, donant entrada a Isco, Mateo Kovacic i Bale, que van tractar de revitalitzar el partit en una segona meitat que anava perdent gas.

El gol donostiarra, marcat per Ion Baptista a falta d'un quart d'hora, va donar lloc a un final mancat d'intensitat i en què els dos conjunts van aprofitar les badades rivals per marcar. Primer va ser el Reial Madrid, amb Cristiano tancant el seu triplet després d'aprofitar el rebot d'un xut de Bale, segons abans que l'exmadridista Asier Illarramendi posés el definitiu 5-2 després d'una deixada de Juanmi en un córner.