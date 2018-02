L'Olot perd a Eivissa el primer partit del 2018

La bona dinàmica de resultats de l'Olot ha estat frenada en sec al camp d'un rival directe, el Peña Deportiva d'Eivissa. En un partit molt igualat, els balears han decantat el partit a vuit minuts de final, deixant als garrotxins sense marge per buscar l'empat.

Amb canvis obligats a l'onze per la sanció de Barnils, un indiscutible amb Garrido, l'Olot ha sortit al Municipal de Santa Eulàlia amb ganes de deixar enrere un rival directe per la salvació. No obstant, el Peña Deportiva ha sortit amb una marxa més i ha inquietat Ginard amb dos xuts que han sortit desviats. Els garrotxins han respòs al minut 29, quan Ivan Guzmán ha estat a punt de marcar però el seu xut ha acabat amb la pilota topant amb el pal. En el tram final del primer temps l'Olot ha dominat el partit però no ha trobat l'última passada per tenir encert de cara porteria.

La segona meitat començava amb alternatives, arribades a porteria contrària per part de tots dos equips. Per l'Olot, Marc Mas, a l'hora de partit, ha enviat molt alt un xut en una posició molt bona i tres minuts després, Ginard havia d'aparèixer per salvar un gol cantat d'Erik. La desgràcia pels gironins ha arribat al minut 82, quan Chechu, amb el cap, ha marcat el gol que certificava la primera derrota del 2018 per l'equip de Raúl Garrido.