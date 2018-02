L'Olot visita el Peña Deportiva que pot enfonsar a la taula

En la tònica del 2018 que estan protagonitzant els equips gironins a Segona B, l'Olot, que compta amb tres victòries i dos empats en els últims cinc partits, s'ha escapat de la zona de descens gràcies a l'efecte Raúl Garrido, que ha capgirat un equip faltat de confiança per convertir-lo en un equip perillós i que sembla controlar moltes facetes del joc.

L'empat de la setmana passada contra el Peralada, on probablament van merèixer alguna cosa més, va frenar lleugerament l'embranzida que havia agafat l'equip, que havia encadenat tres victòries seguides per, gairebé per primer cop a la temporada, fugir de la zona vermella de la taula. Davant el Peralada només van sumar un punt però igualment en van poder extreure conclusions positives. Ara, el desig dels olotins és fer bo el punt aquest migdia al camp del Peña Deportiva, penúltim classificat de la categoria.

Un triomf al Municipal de Santa Eulàlia permetria als olotins deixar enrere a un altre rival directe per la permanència, com ja van fer fa dues setmanes guanyant al camp de l'Aragó. No estan tant lluny com els aragonesos, però els balears, en cas de perdre davant l'Olot, es situarien a nou punts de l'equip entrenat per Garrido, que faria un altre pas de gegant cap a la permanència.

Barnils, sancionat i Micaló, encara lesionat, són les principals absències per un Olot que haurà de modificar la seva defensa, que tan bé ha funcionat des que Garrido va agafar les regnes de l'equip. Aspar o Jordi Masó es converteixen en les principals alternatives per a l'eix central.