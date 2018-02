El Palafrugell guanya a la pista de l'Alcoi i el Lloret no falla a casa

El Corredor Mató Palafrugell lluitarà fins al final en la seva primera temporada a l'OK Lliga i, encara que la permanència continua sent molt complicada, l'equip de Xavi Garcia Balda no ha tirat la tovallola i ahir va guanyar un espectacular partit a la pista de l'Alcoi (5-6). A vuit minuts per acabar, l'Alcoi haviar marcat el 5-4, però el gols de Gerard Pujol, de falta directa, i Pol Vives van capgirar el marcador.

La victòria del Vila Esportiva Lloret no va ser menys treballada que la del Palafrugell, tot i rebre el cuer Asturhockey, però el 2-1final serveix a l'equip de Manolo Barceló per mantenir lluny el descens. Un gol de Marc Grau a falta de quatre minuts per acabar el partit va acabar amb la resistència dels asturians, deixant el Lloret onze punt per sobre dels llocs de descens.