El Peralada recupera Soni i Andzouana contra el Sabadell

Quatre empats i una victòria marquen el camí del Peralada en aquest inici d'any. És cert que no han encaixat cap derrota, però l'equip ha de sumar de tres en tres per acabar de sortir de la zona baixa de la classificació.

Avui (12 h) reben la visita a casa del rei de l'empat de la categoria, el Sabadell. L'equip entrenat per Chicho, que la setmana passada va sumar un punt molt valuós en el derbi al camp de l'Olot, sap que no pot deixar escapar punts, menys a casa, perquè cada vegada queden menys jornades i tots els equips es deixen la pell per aconseguir els seus objectius. El dels gironins no és cap altre que la permanència, la qual tenen matemàticament dos punts per sobre. Els xampanyers tenen clar que el camí a seguir és el de fa quinze dies, quan van derrotar l'Elx a casa. Una sòlida defensa i un atac efectiu per sumar tres punts vitals.

La bona notícia per l'entrenador gironí del Peralada és que recupera Soni i Andzouana, sancionats la setmana passada. És probable que tots dos tornin a l'onze titular, especialment el segon, després del bon rendiment ofert les últimes jornades. Soni podria acompanyar l'exarlequinat Manel a la punta d'atac, mentre que un altre dubte és la tornada de Gianni a la porteria, en substitució de Marc Vito.

El Sabadell arriba a l'Alt Empordà després de guanyar la setmana passada el cuer de la categoria, l'Aragó (1-0), i amb la condició d'equip que més empata de la lliga: 14 dels 24 partits disputats. Els arlequinats només han perdut tres enfrontaments fora de casa.