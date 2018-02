El Peralada surt per primera vegada aquesta temporada de la zona de descens

Per primera vegada aquesta temporada el Peralada aconsegueix escapar-se de qualsevol perill de descens de categoria. Sí, és anecdòtic perquè el que compte és la classificació a la última jornada, però la victòria d'aquest migdia contra el Sabadell (3-2) és importantíssima per les aspiracions de l'equip.

La tònica del partit s'ha pogut veure des del primer minut, amb màxima igualtat entre dos equips amb fam de punts. El Peralada, per la necessitat i pel fet de jugar a casa, ha posat una marxa més i Soni, que tornava amb l'equip després de complir un partit de sanció, feia lluir el porter visitant Roberto per evitar el primer gol. No el podia evitar a la mitja hora de joc quan, Carbonell, transformava un llençament de falta directa per avançar al marcador l'equip dirigit per Chicho. Abans del descans el conjunt arlequinat ha disposat de la seva ocasió més clara, però el xut d'Arturo ha sortit molt a prop del pal de la porteria defensada una setmana més per Marc Vito.

La segona meitat no ha començat de la millor manera pels xampanyers. El Sabadell ha empatat als tres minuts mitjançant una diana de Pol Moreno. No obstant, els gironins no s'han desanimat i han anat novament a pel partit. Ben aviat, al 54, s'han tornat a posar per davant al marcador gràcies a un gol de Paik, que rematava amb el cap una centrada lateral de Carbonell. Deu minuts després encarrilava el partit Bambo Diaby, anotant el tercer gol del Peralada. El Sabadell retallava distàncies al tram final amb un gol d'Arturo, però els gironins mantenen la imbatibilitat aquest 2018 sumant un triomf importantíssim que els fa sortir de la zona de descens a Tercera Divisió.