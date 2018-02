El president de l'Amiens creu que el Girona va trigar a «omplir els papers» de la sortida de Larry Kayode

Larry Kayode s'ha entrenat aquesta setmana en solitari a Girona esperant conèixer el seu futur, després que no es pogués concretar el seu traspàs a l'Amiens. Sense minuts amb Machín, almenys els que ell voldria, el davanter nigerià va demanar al Manchester City que extingís la seva cessió a Montilivi per acabar la temporada jugant amb l'Amiens francès i maximitzar així les seves opcions d'anar al Mundial amb Nigèria. El darrer dia del mercat d'hivern, Kayode va viatjar fins a Amiens, on esperava l'acord entre el seu nou equp, el Girona i el Manchester City. Un acord que, però, va arribar fora de temps en una cronologia que, divendres, el president de l'Amiens explicava al diari Le Courrier Picard: «La història de Larry Kayode va ser una acumulació de petits detalls entre Manchester City, Girona i Amiens. A les onze de la nit vam arribar a un acord econòmic amb el Manchester, però els papers no varen ser omplerts de la mateixa manera pel Girona i tot es va tancar a les 23:59, però la FIFA ho va rebre a les 00:01», explicava Bernard Joannin, que no veu fàcil que la federació internacional els acabi deixant inscriure el davanter nigerià.

Joannin, però, també admet que poden haver pagat la seva falta d'experiència: «Aquest és el primer mercat d'hivern que fem al més alt nivell. Anirem a una altra instància per Kayode i ho estem provant però no estem discutint amb l'Avranches, amb tots els meus respectes, sinó amb el Manchester City».