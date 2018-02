Sánchez Flores farà jugar d'inici Carlos «La Roca» Sánchez per intentar puntuar al camp del Celta

L'Espanyol visita aquesta tarda Balaídos carregat de moral, com afirma el seu entrenador Quique Sánchez Flores, després de la bona imatge i l'empat de l'equip en el derbi de diumenge passat a Cornellà davant el Barça.

Els blanc-i-blaus arriben a Galícia amb l'objectiu de tornar a la victòria després de quatre partits sense fer-ho en Lliga i havent sumat 2 dels últims 12 punts en joc.

Un total de vint homes ha citat Sánchez Flores per viatjar a Vigo, per la qual cosa n'haurà de descartar a dos abans del partit. La principal novetat en la convocatòria de l'entrenador madrileny és la de l'extrem argentí Pablo Piatti, després d'un mes de baixa. També tornen a la llista Dídac Vilà i Marc Roca. En canvi, són baixa Granero, per sanció, i Melendo i Sergio Sánchez, per decisió tècnica.

Carlos «La Roca» Sánchez podria ser titular per primera vegada vestint la samarreta blanc-i-blava i acompanyar Víctor Sánchez al centre del camp espanyolista després de disputar els seus primers minuts davant el Barça la setmana passada.

Per la seva banda el Celta, que està a dos punts d'Europa i sis per sobre dels pericos, miraran de fer-se forts a casa, on han sumat 10 dels últims 15 punts en joc.

Unzué ha fet entrar a la llista de convocats el nou fitxatge viguès, Lucas Boyé, que avui ja podria tenir els primers minuts com a jugador del Celta. També és novetat a la convocatòria Hugo Mallo, que es va perdre el partit contra l'Alabès per unes molèsties a un dit del peu. Per altra banda, el tècnic navarrès ha deixat fora Andreu Fontàs i Brais Méndez. Aquest últim, perquè pugui disputar el derbi de la ciutat de Vigo de Segona B davant el Rápido Bouzas, amb el filial.