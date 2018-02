Victòria del Bàsquet Girona a Fontajau contra el Boet Mataró

Aguantar el ritme de joc del Bàsquet Girona no és fàcil per a la majoria de rivals i ahir, a diferència del que va passar fa quinze dies a la pista del líder Masnou (105-80), el Boet Mataró no va poder mantenir el frec a frec anotador i de bàsquet ràpid proposat per l'equip de Quim Costa. Els maresmencs varen guanyar un primer quart espectular en atac dels dos equips (28-32), però el desgast, la millora defensiva gironina i la diferència en el rebot (40-20) van acabar desfent la resistència visitant. Al final, 88-71 per al Bàsquet Girona, que es posa líder del seu grup de Lliga EBA a l'espera del partit del Masnou de demà, dilluns, a Arenys.

David Cuellar, amb 16 punts i 8 rebots, va ser el més destacat dels gironins en el partit d'ahir a la tarda a Fontajau.