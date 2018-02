Victòria de prestigi del juvenil del Girona al camp de l'Espanyol

Després d'encaixar una derrota la setmana passada a casa davant el Barça (0-3), el Girona es va retrobar amb un valuosa victòria al camp de l'Espanyol (1-3).

El gironins no van tardar a avisar la porteria perica. Va ser en un córner, i la pilota va acabar al fons de la xarxa, però l'àrbitre va anul·lar al gol per falta al porter.

Però el gol visitant no tardaria en arribar. Al minut 5, Homet va controlar una pilota dins l'àrea rival per fer pujar el 0-1 al marcador.

Amb el pas dels minuts, els blanc-i-blaus van prendre el domini de la pilota, tot i que els d'Àlex Marçal sortien bé a la contra. Tot i així, en una centrada local en la qual a Torra se li va escapar la pilota, va arribar l'empat.

No va tardar el Girona a reaccionar, i al cap de 4 minuts Teo rematava de cap una jugada d'estratègia per tornar a posar per davant els blanc-i-vermells al voltant de la mitja hora de partit.

Abans d'arribar al descans, l'Espanyol es va quedar amb un jugador menys quan el seu defensa central, Gila, va veure la targeta vermella directa per una falta quan era el darrer defensor.

En la represa el Girona va mirar de fer-se fort en defensa en els primers minuts, per després tenir més el control de la pilota pel desgast rival, que tenia un home menys.

Tot i així, els pericos es van tornar a bolcar a l'atac i van estar a punt d'empatar el partit amb una falta directa que va tocar el pal i una rematada que va desviar Torra per damunt el travesser.

Però amb l'Espanyol mirant de buscar l'empat va arribar la sentència del Girona al minut 85, quan Guillem va culminar un ràpid contraatac visitant.