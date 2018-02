El Barça s'encalla amb la defensa sòlida del Getafe

LLIGA SANTANDER

El FC Barcelona no va poder passar de l'empat a zero ahir contra el Getafe i d'aquesta forma veu frenada la seva magnífica trajectòria a la Lliga. A aquest empat, cal sumar-hi el de la setmana passada al camp de l'Espanyol. L'equip d'Ernesto Valverde veu retallada a 7 punts la seva renda al capdavant de la Lliga sobre l'Atlètic, i encara que no hi ha raons per fer saltar les alarmes, el cert és que ja hi ha qui comença a dubtar que el títol de lliga sigui tan bufar i fer ampolles com semblava fa només quinze dies. Els matalasser comencen a trepitjar els talons.

Ahir, els blaugrana no van poder aprofitar el cansament que genera el seu estil de joc en els rivals. Els de José Bordalás, van gestionar l'esforç mitjançant l'ordre i el sacrifici col·lectiu, deixant córrer el rellotge per sumar en un camp en el qual encara no coneixen la victòria. Tot i les baixes en defensa de Thomas Vermaelen per lesió, Samuel Umtiti per sanció i un Gerard Piqué que va entrar tocat en la convocatòria, els de Valverde van poder mantenir la seva porteria a zero per continuar invictes amb el debutant a la lliga Yerry Mina formant parella de centrals amb el lateral reconvertit Lucas Digne. El colombià i el francès van mostrar un bon nivell per evitar les escomeses d'Ángel Rodríguez i Amath Ndiaye en els contraatacs blaus, recolzats per la posició avançada de Marc-André Ter Stegen. No obstant això, va ser Gaku Shibasaki, autor del gol a l'1-2 de la primera volta, el que va tenir l'arribada més clara de la primera meitat en un mà a mà amb el porter alemany que va acabar en una rematada inofensiva.

L'arribada de la segona meitat va donar pas a un partit més obert i en el qual van començar a participar tots dos porters sota pals. Vicente Guaita va haver d'intervenir en un xut llunyà de Philippe Coutinho, abans que Ter Stegen fes el mateix en una arribada de Ndiaye pel perfil dret. També Shibasaki va tenir la seva oportunitat en aquest període, però el nipó no va poder aprofitar la relliscada a la sortida del porter germànic i va fallar en l'intent de vaselina. Precisament, Coutinho va ser un dels primers canvis d'Ernesto Valverde, que va intentar guanyar el domini del partit i generar desequilibris amb l'entrada d'Andrés Iniesta i Ousmane Dembélé, que va reaparèixer després de la seva segona lesió, pel brasiler i Paco Alcácer respectivament.

En canvi, José Bordalás va retardar les substitucions fins a la recta final del xoc, tractant de reforçar un centre del camp que patia pel cansament. També les aparicions a pilota parada de Yerry Mina portaven perill a la porteria de Guaita. El tècnic del conjunt madrileny va fer debutar el nou fitxatge Mathieu Flamini, en un canvi defensiu pel punta Ángel, que va demostrar la intenció de no perdre de Bordalás, en un Camp Nou en el qual el Getafe encara no ha aconseguit mai els tres punts en partit de lliga.

Els fores de joc i les intervencions del porter del Getafe, que va evitar el gol blaugrana en el descompte en un cop de cap de Luis Suárez, van resultar clau perquè els madrilenys aconseguissin un valuós punt al camp del líder. El guió del tècnic del Getafe va funcionar a la perfecció per sumar per cinquè partit consecutiu i provocar el segon empat seguit d'un FC Barcelona que ha cedit quatre punts amb l'Atlètic de Madrid en només dues jornades.

El proper compromís del Barça serà dissabte (16.15 h) al sempre complicat camp de l'Eibar, abans de rebre el Girona el dissabte 24 al Camp Nou (20.45 h).