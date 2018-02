Un cop més li acaba sortint creu

No hi ha manera. Un cop més va sortir creu. A diferència de moltes altres vegades, aquest cop, el Salt va tenir el triomf a tocar. De fet, el va acariciar (va arribar a guanyar de vuit), però un cop més el resultat va ser el mateix: derrota.

En la seva visita a la pista del Sants, un rival directe a la zona baixa, i després d'un partit marcat per la màxima igualtat (42-42 a la mitja part), el Salt va veure com de forma injusta se li escapava el cinquè triomf del curs, i de retruc permetia a l'equip local que aquest l'atrapés a la classificació. Ara tots dos porten 4 victòries i 12 derrotes. El Salt fa sis jornades que no guanya. L'últim triomf va ser a la jornada deu, a casa contra el Cerdanyola (74-60). Ahir, el Salt va oferir una millor imatge, liderats per la parella interior Wimbish i Bunnell, autors de 26 i 20 punts, respectivament, el Salt va deixar escapar una oportunitat d'or per tornar a somriure després de molts temps.