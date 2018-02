Dolorosa derrota de l'Olot al camp d'un rival directe per la salvació

La bona dinàmica de resultats de l'Olot es va veure frenada en sec al camp d'un rival directe, el Peña Deportiva d'Eivissa. En un partit molt igualat, els balears van decantar el partit a vuit minuts de final, quan van deixar als garrotxins sense marge per buscar l'empat. Això que els de Raúl Garrido van fer mèrits per tornar cap a la Garrotxa amb un resultat positiu, fins i tot una victòria, però aquesta vegada el futbol no va ser just i van caure derrotats davant els locals, penúltim de la categoria i que amb aquesta victòria s'uneix de ple al grup d'equips que lluiten aferrissadament per aconseguir la permanència al grup tercer de Segona Divisió B.

Amb canvis obligats a l'onze per la sanció de Barnils, un indiscutible amb Garrido, l'Olot va sortir al Municipal de Santa Eulàlia amb ganes de deixar enrere un rival directe per la salvació. Jordi Masó es va encarregar de completar la defensa, donant així entrada a Roger Vidal al mig del camp. En atac, la novetat era la presència de Toril en substitució de Pedro, un dels millors homes en el derbi el passat cap de setmana davant el Peralada. Tots dos conjunts saltaven al terreny de joc amb moltes necessitats, potser més del Peña Deportiva que, coneixedor que una derrota els deixava pràcticament condemnats al descens, van sortir amb una marxa més i van inquietar Xavi Ginard amb dos xuts que van sortir desviats. Els gironins es van espolsar de mica en mica el domini local de l'inici i van respondre a la mitja hora de joc amb una de les millors ocasions que van tenir per inaugurar el marcador. Al minut 29, Ivan Guzmán va estar a punt de marcar però el seu xut va acabar amb la pilota topant amb el pal de la porteria defensada per Imanol. En el tram final del primer temps. l'Olot va dominar l'enfrontament i la possessió de la pilota però no va trobar l'encert en l'última passada per gaudir d'ocasions clares de gol.

La segona meitat començava amb alternatives, amb arribades a porteria contrària per part de tots dos equips. Per l'Olot, Marc Mas, a l'hora de partit, va enviar molt alt un xut en una posició molt bona en una altra bona ocasió per als olotins, que seguien fent un bon futbol sense acabar d'afinar amb les rematades finals. Tres minuts després de l'ocasió del davanter de Sils, Ginard havia d'aparèixer per salvar un gol cantat d'Erik Polanci. La desgràcia pels gironins arribava al minut 82 quan Chechu, amb el cap, marcava el gol que certificava la primera derrota del 2018 per a l'equip de Raúl Garrido.

La derrota retorna l'Olot a la plaça de promoció de descens després de la victòria del Peralada. Els garrotxins tenen el proper cap de setmana un altre partit contra un rival directe per la permanència, en aquest cas l'Atlètic Balears.