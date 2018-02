El Figueres pateix la derrota més cruel en la visita al Terrassa

El Figueres va fer molt bona feina per tornar amb les mans buides. Els de Damià Abella, Aitor Yeto i José Luis Gordillo van veure com, a l'últim sospir s'escapava un punt que havien suat molt.

A la primera part els jugadors alt-empordanesos van sortir molt ben situats sobre el terreny de joc, i donant la responsabilitat de moure la pilota als jugadors locals, que topaven una i altra vegada contra l'ordenada defensa proposada pels figuerencs. Això obligava els egarencs a limitar-se als xuts llunyans per intentar sorprendre Aroca, que no va tenir gaire feina en la primera mitja hora de partit. Fins al minut 26 no van trobar els tres pals per rematar però el xut de Carlos Martínez no va representar cap perill.

A partir de la mitja hora, quan els locals van començar a afluixar el ritme productiu, van ser els figuerencs els que van començar a buscar la verticalitat. Primer Ferrón i després Marc Bonaventura, van posar en problemes la defensa egarenca, tot i que no van acabar de tenir encert de cara a porteria. Just abans del descans, però, va ser el Terrassa qui va tenir l'oportunitat d'avançar-se en el marcador, amb un córner que Guzmán, després d'un refús, va xutar fora per molt poc.

A la represa el Figueres va sortir amb més duresa però, a mesura que anaven passant els minuts, la pilota era cada cop més dels locals, que van començar a assetjar la porteria defensada per Aroca. A partir del minut 70 van arribar les ocasions més clares per als locals i els tècnics de la Unió van moure la banqueta per tenir opcions i enfortir la defensa. Amb aquests canvis el partit va embogir i es va tornar un estira-i-arronsa entre dos equips que buscaven la victòria, però al final el premi va ser per als locals.

Al minut 91, un xut molt potent de Daisuke va tocar la fusta i va entrar dins la porteria, deixant un molt bon Figueres sense el premi de sumar al camp del Terrassa.