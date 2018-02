Gerard Moreno rescata un punt per a l'Espanyol a Vigo a tres minuts del final

Gerard Moreno, novament, amb un gol a tres minuts de la fi del temps reglamentari, va aconseguir que l'Espanyol sumés un punt en la seva visita a Balaídos després d'un partit d'alternances en el qual els blanc-i-blaus van veure com dos gols de Maxi Gómez remuntaven l'inicial de Leo Baptistao.

El partit va començar amb un Espanyol molt endollat, conscient del que valdria una victòria a Balaídos i, sobretot, tornar a sumar dues jornades consecutives altra vegada. Amb la moral pels aires després de l'empat davant el F.C. Barcelona en el derbi de la passada jornada, els de Quique Sánchez Flores van sortir a mossegar el rival i, fruit d'aquesta pressió en els primers compassos, va arribar el gol de Leo Baptistao, al minut 10, amb una gran rematada després de rebre l'assistència de Gerard Moreno. Amb el primer objectiu complert, avançar-se en el marcador, l'Espanyol havia de preocupar-se del segon, mantenir l'avantatge durant tants minuts, mentre que el Celta, esperonat pels seus seguidors, va començar a tocar més la pilota, acostant-se a l'àrea de Diego López. Dos minuts després del gol, Gerard va tenir el segon a les seves botes, però no va acabar de definir bé i, a partir d'aleshores, el Celta es va apropiar del domini del joc.

L'Espanyol, molt ordenat en defensa, aconseguia aturar les escomeses locals fins que, en el minut 31, Maxi Gómez aconseguia batre Diego López, que no va poder fer res per salvar la porteria perica. Amb aquest empat a un i la sensació que es podia haver evitat, es va arribar al descans.



El mateix guió

A la segona part el guió va tornar a ser el mateix que s'esperava. Un Celta amb el domini i un Espanyol buscant la seva oportunitat a la contra. L'empat era un resultat prou vàlid i els de Sánchez Flores no volien ensurts, com el que al 64 va evitar Diego López, a rematada de Maxi Gómez.

Però no va tenir la mateixa sort en el minut 79, quan el jugador del Celta va rematar a la mitja volta una centrada d'Emre Mor, impossible d'aturar per Diego López. Molt difícil se li posava la situació a l'Espanyol fins que, a tres minuts per complir-se el temps reglamentari, Gerard Moreno pescava una passada llarga al balcó de l'àrea i aconseguia allotjar la pilota al fons de la porteria de Rubén per rescatar un punt que va deixar un regust molt positiu al conjunt de Barcelona.