El Palamós es disfressa de líder però es queda amb la mel als llavis

Per Carnaval, el Palamós va escollir la disfressa de líder i a punt va estar de fer-la grossa. Durant 76 minuts el degà va mantenir viu el somni de convertir-se en el primer equip que guanya al líder Espanyol B, però el filial periquito va sortir viu de la Costa Brava i ja fa 25 partits que no perd. Hi ha resultats que tot i no ser una victòria, t'enforteixen i poden significar un punt d'inflexió. Ningú diria, veient el que es va veure ahir, que 44 punts separen a ambdós equips. És cert que el degà fa nou jornades que no guanya (5 derrotes i 4 empats), però, plantar cara amb el sacrifici, amor propi i lluita que van oferir els homes de Pitu Batlle, fa pensar que la llum al final del túnel arribarà un dia o un altre.

El tècnic escalenc encara no ha estrenat el seu caseller de victòries com a entrenador de la Tercera Divisió, però, amb el quart empat consecutiu, tots ells a un gol, el Palamós demostra que amb el canvi de tècnic l'equip progressa adequadament i mossega des del minut 1 fins que l'àrbitre xiula el final. En la prèvia, Pitu Batlle va admetre que l'Espanyol B juga una altra Lliga, però, alhora, no va renunciar a la victòria.

Els locals van sortir molt endollats i van aconseguir el primer gol, l'extrem Nahuel des del costat dret va fer una assistència a l'interior de l'àrea i Kike Sánchez no va fallar (1-0, min.3). L'alegria de fer el primer gol amb el seu nou equip li va durar poc a l'ex-Olot perquè al minut 13 va haver de deixar el seu lloc a Marc Medina per una lesió. A la primera meitat, els visitants ho van intentar mitjançant un parell d'ocasions de Doncel i Gómez, però el novament titular Quinti va resoldre bé.

A la represa, el domini va passar a mans dels blanc-i-blaus davant un Palamós molt intens i que tampoc renunciava a fer més gran la diferència. Marc Gelmà, va disposar d'una gran ocasió al minut 58, però el seu xut de falta va impactar al travesser. El matx arribava a la seva fi i els de David Gallego, van aconseguir pescar un punt gràcies a un fort xut que va néixer amb una centrada des de la banda esquerra, que Chávez va rematar a deu minuts per a la conclusió.