Pesic debuta amb victòria

Svetislav Pesic tornava a una banqueta de l'ACB després de deixar el València el 2011 i de passar per Girona la temporada 2006-2007, amb el qui va guanyar una FIBA Cup a Fontajau. Tornava a la màxima competició espanyola, però, amb l'equip amb el qual va guanyar el triplet l'any 2003, el FC Barcelona.

Pesic va ser tècnic blaugrana en les temporades 2002-2003 i 2003-2004, guanyant dues lligues, una Copa del Rei i una Eurolliga, i tornava al Palau Blaugrana per prendre les regnes de l'equip després de la destitució de Sito Alonso.

L'entrenador no podia haver tingut millor debut. El Barça Lassa va superar per 32 punts de diferència el Bilbao (90-58) en la vintena jornada de la Lliga ACB.

Els blaugrana van sortir a la pista fent una pressió asfixiant en defensa, i amb un atac demolidor, que els va permetre marxar al final del primer quart amb un avantatge de 9 punts (23-14).

Tot i que en el segon quart l'equip visitant es va apropar al marcador (35-29), el Barcelona va seguir fent una bona defensa, malgrat i només anotar 13 punts en aquest segon parcial.

El Barça Lassa va ser liderat per Pau Ribas (12 punts, 3 rebots i 3 assistències) i Thomas Heurtel (12 punts i 8 assistències), que van marcar diferències pel conjunt blaugrana, que marxava al final del tercer quart amb una diferència de 25 punts (62-37), i fent un parcial contundent de 27-10.

En l'últim quart, els locals no es van voler relaxar i l'avantatge de 25 punts no va baixar mai en el marcador. Els de Pesic van fer un parcial de 28-21 que va acabar de sentenciar el partit amb una diferència de 32 punts (90-58) a favor dels culers davant el conjunt basc entrenat per Veljko Mrsic,

En el quadre visitant, Redivo i Hammink (12 i 10 punts, respectivament) van ser els més destacats d'una dura derrota que els deixa com estaven, a dues derrotes del descens.

Per la seva banda, en acabar el partit Pesic va remarcar que «no es pot esperar guanyar sempre en l'esport però sí assumir la responsabilitat. Tots hem d'estar contents de tenir l'oportunitat de tenir aquesta responsabilitat que ens ha donat el Barça» i va afegir que l'afició era un elment fonamental i que el Palau s'havia d'omplir en cada partit per animar el seu equip.

Per la seva banda, amb aquesta clara victòria l'equip de la Ciutat Comtal recupera la moral per a la Copa del Rei, que tindrà lloc a partir de dijous a Gran Canària.

El Barça s'enfrontarà al Baskonia, divendres (21.30h) en els quarts de final, tenint com a rival en la semifinals, si es classifica, l'amfitrió, el Gràn Canària, o el Fuenlabrada.

Després de 20 jornades a la màxima competició de bàsquet espanyola, els blaugrana tenen un balanç de 13 victòries i 7 derrotes i mantenen una lluita aferrisada amb el València (14-8) i el Baskonia (13-7).

Els valencians van guanyar a la pista del Burgos (76-90) en un partit en què els jugadors de la banqueta de Txus Vidorreta van ser fonamentals per a la victòria del segon classificat de la Lliga Endesa.

Per altra banda, el Baskonia va aconseguir dissabte la seva quarta victòria seguida, en imposar-se a casa davant l'Unicaja de Màlaga (96-78).