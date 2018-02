El futbol gironí mira amunt

Un 2018 pletòric, amb una única derrota, la de l'Olot diumenge passat al camp del Peña Deportiva (1-0), ha permès als tres equips gironins de Segona B reenganxar-se de ple en la lluita per la permanècia després d'una primera volta decebedora. Els resultats han començat a arribar amb certa regularitat i això s'ha traduït a la classificació en una significativa escalada de posicions. I de tal manera que després de la jornada d'aquest cap de setmana, la 25a, Llagostera, Peralada i Olot es troben fora del descens directe, una circumstància fins ara inèdita perquè sempre hi ha hagut algun dels tres gironins en les quatre últimes posicions. Els blaugrana, amb 29 punts, són 14ns, amb tres de marge sobre el descens directe i la promoció; els xampanyers, amb el seu triomf contra el Sabadell, salten a la posició 15, amb 27 punts, mentre que els garrotxins, que van caure a Eivissa, en sumen 26 i són 16ns, en promoció. No hi ha res fet, però l'expectativa de poder salvar els tres representants de la demarcació és avui molt més clara que a finals de l'any passat.

El Peralada, amb 21 jornades en descens directe, és l'equip gironí que més temps ha ocupat la zona crítica de la classificació. De fet, des que va començar la temporada, mai havia estat en posició de salvació directa. Però aquest 2018, ja amb Chicho a la banqueta, encara no han perdut cap partit i ja són sis jornades seguides d'imbatibilitat les que acumulen. El triomf contra el Sabadell ha confirmat la revifada, que cal confirmar a Badalona diumenge. El Llagostera també encadena sis partits sense perdre (ve d'empatar contra el Mallorca) i és el que té el descens més lluny, a tres punts. L'Olot, per la seva banda, va caure a Eivissa contra un rival directe i va veure frenada la seva progressió deixant la seva ratxa d'imbatibilitat en 5 partits. Els garrotxins han estat 17 jornades en descens directe i ara es troben en promoció amb els mateixos punts que el Formentera (26), ja en descens directe, i que té un partit pendent amb l'Ontinyent, que recuperarà aquest dimecres. L'Olot té diumenge un partit clau al Municipal amb l'Atlètic Balears (12.00), un rival directíssim que només ha guanyat un dels últims 15 partits.